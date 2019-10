Le Conseil en Éducation des Premières Nations invite de nouveau le gouvernement libéral à poursuivre la réconciliation

WENDAKE, QC, le 22 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil en Éducation des Premières Nations (CEPN) réaffirme l'importance de l'éducation des Premières Nations et invite le gouvernement libéral à le rencontrer afin de poursuivre le dialogue sur la prise en charge de l'éducation par et pour les Premières Nations.

Le CEPN fait valoir son expertise en éducation depuis bientôt 35 ans et promeut l'importance de continuer la prise en charge de l'éducation des Premières Nations par les Premières Nations. Nous connaissons les spécificités et les besoins de nos étudiants. En effet, le CEPN participe au succès éducatif de plus de 4 440 élèves. Il est un partenaire incontournable pour la réussite scolaire des Premières Nations.

Le CEPN invite le Canada à poursuivre la négociation qui mènera à une relation financière plus saine pour les écoles des Premières Nations afin d'assurer une chance égale à nos élèves de réussir leur parcours éducatif. Les engagements du gouvernement fédéral et ses stratégies d'inclusion sont d'une importance primordiale, non seulement pour l'avenir des communautés, mais aussi pour la prospérité du Canada. Cette démarche est impérative à la réconciliation des peuples autochtones et au succès scolaire des Premières Nations.

« L'éducation est la meilleure solution pour assurer la relève économique des communautés des Premières Nations. Le CEPN désire poursuivre son travail avec les divers partenaires fédéraux pour assurer le succès égal à tous les étudiants de ses écoles. Continuons ensemble à soutenir l'implantation des programmes scolaires par et pour les Premières Nations » de déclarer Denis Gros-Louis, directeur général du CEPN.

À propos du CEPN

Le CEPN est un organisme qui œuvre depuis plus de 34 ans pour la reconnaissance du droit des Premières Nations d'exercer leur pleine compétence en matière d'éducation grâce à la mise en place d'un système d'éducation complet doté de ressources adéquates, conçu et géré selon leurs valeurs et leurs cultures. Pour plus d'information sur le CEPN, visitez le www.cepn-fnec.com.

SOURCE Conseil en éducation des Premières Nations

Renseignements: Thanissa Lainé, Conseil en Éducation des Premières Nations, 418-842-7672, info@cepn-fnec.com

