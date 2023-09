Le Conseil du statut de la femme lance la bande dessinée jeunesse Cap Égalité

MONTRÉAL, le 19 sept. 2023 /CNW/ - Le Conseil du statut de la femme est fier de présenter la bande dessinée jeunesse Cap Égalité. Produit en collaboration avec l'autrice et illustratrice Anne Villeneuve, ce livre original constitue l'un des projets phares réalisés par le CSF dans le cadre de son 50e anniversaire.

Avec toute la bande, Anoushka est projetée dans l'univers mystérieux de la marine marchande. Qui sera capitaine de l'énorme navire transatlantique? Un géant des mers, dont l'équipage doit vite apprendre les codes… De Neuville aux îles de la Madeleine en passant par Pessamit, le grand fleuve réserve ses surprises!

Confronté à certains stéréotypes (et malentendus!), dans un milieu assurément atypique pour les filles, le groupe prend le pari de la solidarité et de l'ouverture. Montez à bord du Laurette-Champigny-Robillard, et naviguez dans ce récit humoristique et sensible, qui noue adroitement rêve, accomplissement et vivre-ensemble.

« En ce 50e anniversaire du Conseil du statut de la femme, nous offrons ce livre aux générations de demain tel un legs, comme une commémoration des avancées qui ont précédé cette relève de filles et de garçons qui ont l'égalité à cœur. Un clin d'œil emblématique à Laurette Champigny-Robillard, première présidente du Conseil, et une occasion inestimable de réaffirmer notre attachement à un Québec fier de ses valeurs. »

- Me Louise Cordeau, C.Q.

Présidente du Conseil du statut de la femme

« Le féminisme et ses avancées ont toujours fait partie de mes intérêts, en tant que femme et en tant qu'artiste. Je crée cette bande dessinée en pensant que bientôt, mes deux petits-fils l'auront entre leurs mains et seront, eux aussi, artisans d'un avenir plus juste et égalitaire. »

- Anne Villeneuve, autrice et illustratrice

La bande dessinée Cap Égalité est actuellement disponible dans les librairies agréées du Québec et sur le site Web de l'éditeur Les Publications du Québec.

Au cours des prochains mois, Cap Égalité rayonnera dans plusieurs salons du livre et événements publics pour la jeunesse. Une activité La cabane à culture, produite en collaboration avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec et dédiée aux futur·e·s enseignant·e·s du primaire, est notamment prévue en octobre. Une seconde cabane à culture, à l'intention des élèves du 2e cycle du primaire, sera présentée en novembre dans le cadre du Salon du livre de Montréal.

Anne Villeneuve est autrice et illustratrice de plusieurs livres pour enfants. Elle explore également avec bonheur l'univers de la bande dessinée. On peut voir ses dessins dans des magazines, sur des sites Web, des camions de livraison, des boîtes de pâtisserie et même sur des rames de métro! Ses livres lui ont valu plusieurs honneurs, dont le Prix du Gouverneur général du Canada, le Prix TD de littérature canadienne pour l'enfance et la jeunesse, le Prix Ruth et Sylvia Schwartz de littérature jeunesse ainsi que le Prix Québec/Wallonie-Bruxelles de littérature de jeunesse.

