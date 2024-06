Le Conseil du statut de la femme dévoile son bilan intitulé : « L'égalité entre les femmes et les hommes : Regard sur 50 ans d'évolution au Québec »

QUÉBEC, le 12 juin 2024 /CNW/ - Le Conseil du statut de la femme (CSF) dévoile ce soir, au Musée de la civilisation, le bilan L'égalité entre les femmes et les hommes : Regard sur 50 ans d'évolution au Québec, un projet phare réalisé dans le cadre de son 50e anniversaire. Cet ouvrage imprimé revisite le premier avis émis par le Conseil en 1978 intitulé Pour les Québécoises : égalité et indépendance, afin de mettre en lumière des avancées autant que des enjeux persistants en matière d'égalité entre les femmes et les hommes.

Une vue d'ensemble du chemin parcouru

Le Conseil du statut de la femme est créé en 1973 par le gouvernement du Québec, avec pour mission de « donner son avis au ministre sur toute question que celui-ci lui soumet relativement aux sujets qui concernent l'égalité et le respect des droits et du statut de la femme ». Cinq ans plus tard, l'organisme rend public un avis dans lequel il fait le point sur la condition féminine au Québec et formule 306 recommandations en vue de favoriser l'égalité entre les sexes. Véritable ouvrage à succès, l'avis Pour les Québécoises : égalité et indépendance a fait office de politique d'ensemble du gouvernement québécois, guidant ses actions dans les années qui ont suivi.

Le bilan L'égalité entre les femmes et les hommes : Regard sur 50 ans d'évolution au Québec prend l'avis de 1978 comme point de départ. Ce bilan thématique se veut global et transcende chacune des 306 recommandations qui y avaient été formulées. Il comporte cinq chapitres qui reprennent ceux de l'avis de 1978 : socialisation et stéréotypes sexuels; santé; famille; marché du travail ainsi que loisir, création artistique et pouvoir. Chacun se décline en deux volets : le premier résume les problèmes observés dans les années 1970 et les principaux leviers alors ciblés par le CSF; le second met en relief des données ou des faits notables qui témoignent du chemin parcouru et des enjeux actuels. Le texte est ponctué d'images de publications marquantes du CSF liées aux sujets abordés.

Des avancées et des enjeux persistants

La société québécoise, qui s'est profondément transformée, affiche des avancées indéniables pour les femmes. La réforme du droit de la famille des années 1980, la Loi sur l'équité salariale de 1996, la politique familiale de 1997 qui a jeté les bases des services de garde et des congés parentaux, ainsi que la loi de 2006 obligeant la parité au sein des conseils d'administration des sociétés d'État en sont des exemples concrets. Des progrès se manifestent aussi sur le plan des comportements sociaux, notamment par la forte présence des femmes sur le marché du travail, le rehaussement de leur niveau de scolarité et de leurs perspectives de carrière, la possibilité qu'elles ont désormais de se réaliser en dehors de la maternité et de la sphère domestique, de même que la conscientisation sociale accrue envers toutes formes de violence.

Tant d'avancées ne doivent toutefois pas occulter la persistance d'enjeux, qui se manifestent parfois sous de nouvelles formes. Plusieurs inégalités tiennent d'ailleurs de mentalités et de pratiques − individuelles et organisationnelles −, dont l'évolution s'inscrit généralement dans un cheminement à long terme. La vigilance et l'action sont ainsi toujours requises, d'autant plus que les avancées sont partielles et fragiles.

« Le Conseil démontre à nouveau qu'il sait porter un regard d'ensemble et objectif sur les enjeux d'égalité. Ce bilan salue le travail des artisanes de la première heure et de générations de Québécoises pour la reconnaissance de leurs droits. Il nous rappelle aussi que les avancées des femmes sont partielles et fragiles. Qu'elles trouvent leur place dans une période très récente de l'histoire. Que les défis auxquels font face les filles et les femmes se multiplient. L'actualité québécoise et internationale nous incite quotidiennement à la vigilance et ce bilan le démontre : le Québec, aujourd'hui largement reconnu dans le monde pour ses valeurs d'égalité et d'équité, doit poursuivre ses actions pour la défense de ces principes fondamentaux. »

- Martine Biron

Ministre des Relations internationales et de la Francophonie

et ministre responsable de la Condition féminine

« Des avancées majeures ont certes marqué le Québec au cours des cinq dernières décennies et nous avons, à cet égard, un devoir de mémoire. C'est à cette réflexion que nous convie le présent ouvrage. Il nous propose un temps d'arrêt pour apprécier l'évolution sociale au regard des droits des femmes, mais aussi pour mettre en lumière les enjeux qui persistent. L'exercice insuffle un élan pour cibler notre action dans l'avenir : celle du Conseil du statut de la femme d'abord et celle de toute personne soucieuse de nous faire progresser vers une société plus équitable et égalitaire. »

- Me Louise Cordeau, C.Q.

Présidente du Conseil du statut de la femme

Pour consulter la version numérique du bilan ou commander une version imprimée offerte gracieusement par le CSF, consultez la page du bilan sur le site Web du Conseil du statut de la femme.

À propos du Conseil du statut de la femme

Le Conseil du statut de la femme (CSF) est un organisme gouvernemental d'étude et de consultation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes fondé en 1973. Me Louise Cordeau, C.Q. préside le Conseil. Elle est appuyée par une assemblée de dix membres représentatives de divers milieux de la société québécoise. Le CSF conseille la ministre responsable de la Condition féminine et le gouvernement du Québec sur tout sujet lié à l'égalité, dans un objectif de justice sociale. De plus, il informe et sensibilise la population québécoise sur toute question liée à l'égalité.

