Le Conseil du statut de la femme célèbre la Journée internationale des droits des femmes tout au long du mois de mars 2022

QUÉBEC, le 7 mars 2022 /CNW Telbec/ - En cette importante Journée internationale des droits des femmes, le Conseil du statut de la femme présente un dossier spécial sous le thème « le pouvoir économique et social des femmes ».

Le Conseil propose ce dossier spécial sur son site web et dans son édition de mars du magazine Gazette des Femmes. Il est dédié à reconnaître la contribution des femmes à l'enrichissement et la qualité de vie de toutes les Québécoises et tous les Québécois. Bien que plusieurs d'entre elles sont grandement affectées par la pandémie, elles sont au cœur de la construction de notre société et sont de véritables actrices du changement.

Pour la présidente du Conseil du statut de la femme, « La journée du 8 mars est l'occasion de reconnaître l'impact social et économique des femmes qui tissent la toile d'un monde équitable, égalitaire, prospère et inclusif. Ces femmes prennent la parole, influencent, agissent. Elles nouent le fil d'un tissu social essentiel et parfois fragile. Plus encore, elles ont le pouvoir de l'ambition, celui de bâtir. Saluons aujourd'hui ces architectes qui, depuis toujours, contribuent à l'enrichissement de ce que nous sommes! »

Le 8 mars est également l'occasion de rappeler la fragilité des acquis en matière de droits des femmes et de faire valoir l'importance de l'égalité.

La campagne du Conseil du statut de la femme sera disponible tout au long de l'année 2022. En plus d'être accessible sur le site web du CSF, elle sera propulsée via plusieurs sites web tiers et sur les médias sociaux du 3 au 31 mars, dans le but d'informer et de sensibiliser le plus grand nombre.

Consultez la page thématique du Conseil du statut de la femme.

