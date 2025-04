OTTAWA, ON, le 14 avril 2025 /CNW/ - Le Conseil des viandes du Canada (CVC) demande au gouvernement du Canada et à tous les chefs de partis fédéraux de prendre des mesures urgentes et significatives pour soutenir l'industrie de la viande du pays, alors que l'escalade des tensions commerciales avec la Chine menace des milliers d'emplois et la santé financière des principaux transformateurs.

L'imposition récente d'un tarif de rétorsion de 25 % sur le porc canadien par la Chine a porté un coup sévère à l'un des secteurs d'exportation les plus vitaux du pays. Jusqu'à présent, les mesures de soutien telles que celles annoncées dans le cadre du fonds Agri-stabilité ont été totalement inadéquates et inapplicables aux transformateurs, qui ne sont pas éligibles à cette forme d'aide. Le Conseil des viandes du Canada demande une aide financière directe et ciblée pour les transformateurs de viande afin de compenser l'impact immédiat et important de ces tarifs et de contribuer au maintien de la capacité d'abattage. Ce soutien est essentiel non seulement pour la viabilité des installations de transformation - dont certaines prévoient des pertes de plus de 100 millions de dollars cette année - mais aussi pour les producteurs de porcs canadiens, qui dépendent de ces usines pour continuer à vendre leurs animaux et à maintenir leurs exploitations agricoles.

« Les droits de douane imposés par la Chine auront un impact considérable sur l'emploi et la production, ce qui pourrait entraîner des licenciements massifs, voire des fermetures d'exploitations», a déclaré Chris White, président-directeur général du Conseil des viandes du Canada. «Cette situation est dévastatrice, non seulement pour les transformateurs de viande, mais aussi pour les milliers de personnes employées et les communautés qui dépendent d'eux.»

«Alors que les chefs de parti axent leur campagne sur l'incertitude entourant nos relations avec les États-Unis, je les exhorte à prêter attention aux tarifs douaniers chinois qui ont déjà des effets déstabilisants et préjudiciables sur notre industrie.»

La Chine est depuis longtemps un marché distinct et essentiel pour les producteurs canadiens de porc et de bœuf. Des tarifs douaniers de cette ampleur auront un effet d'entraînement, non seulement sur les transformateurs de viande, mais aussi sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, y compris les agriculteurs, les transporteurs, les petites entreprises et les collectivités rurales qui dépendent fortement des emplois dans le secteur agroalimentaire.

Le CVC demande instamment au gouvernement fédéral de fournir un soutien financier immédiat aux transformateurs touchés afin de compenser l'ampleur des pertes prévues, et de renforcer les efforts de diplomatie commerciale pour résoudre le différend tarifaire avec la Chine.

«Cette élection offre à tous les chefs de parti l'occasion de démontrer leur engagement en faveur des emplois canadiens, des communautés rurales et de la résilience économique », a déclaré M. White. "L'industrie de la viande s'est toujours mobilisée pour nourrir les Canadiens et dynamiser notre économie. Nous avons maintenant besoin que notre gouvernement le fasse pour nous.»

Le Conseil des viandes du Canada représente les conditionneurs et transformateurs de viande agréés par le gouvernement fédéral qui soutiennent 70 000 emplois directs au Canada et constituent un élément essentiel du secteur de la viande rouge qui contribue pour plus de 20 milliards de dollars à l'économie nationale.

Contexte:

Le 8 mars 2025, la Chine a annoncé la conclusion d'une enquête nationale « anti-discrimination » qu'elle avait lancée contre le Canada le 26 septembre 2024. L'enquête a abouti à l'annonce de droits de douane sur l'huile et le tourteau de canola, les pois, le poisson, les fruits de mer et les produits du porc canadiens, qui sont entrés en vigueur le 20 mars 2025.

Ces droits de douane constituent des mesures de rétorsion contre les taxes de 100 % imposées par le Canada sur les véhicules électriques fabriqués en Chine et contre une taxe de 25 % sur les produits en aluminium et en acier, annoncées l'année dernière.

