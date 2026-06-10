Le Conseil des industriels laitiers du Québec propulse le tourisme gourmand avec le lancement de la Route des fromages

SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU, QC, le 10 juin 2026 /CNW/ - Le Conseil des industriels laitiers du Québec est fier de lancer aujourd'hui la Route des fromages, un projet de tourisme gourmand mettant en lumière les artisans fromagers à travers 15 circuits touristiques regroupant plus de 70 fromageries québécoises.

Prenez la Route des fromages et venez découvrir les artisans passionnés de nos régions !

La Route des fromages suscite déjà un immense engouement au sein de l'industrie, rassemblant aussi bien les grands transformateurs établis que les très petites fromageries. Cette initiative a été pensée pour valoriser les artisans de toutes tailles, offrant une vitrine équitable à la diversité et à la richesse du patrimoine laitier québécois.

« Ce projet est né d'une demande claire de nos membres, et leur réponse a été tout simplement phénoménale, affirme Charles Langlois, PDG du Conseil des industriels laitiers du Québec. Il répond parfaitement au désir renouvelé des Québécois d'acheter local et de découvrir les humains derrière les produits qu'ils mettent dans leur assiette. La Route des fromages repose ainsi sur trois objectifs fondamentaux : créer des connexions durables pour humaniser notre industrie, accroître l'achalandage et la vitalité de nos entreprises, et faire rayonner l'excellence de notre savoir-faire. »

Entièrement conçus pour les voyageurs et les passionnés d'agrotourisme, ces circuits routiers invitent les Québécois et les visiteurs à sillonner les routes de la province à leur propre rythme. Le projet propose un site Web (routedesfromages.com) intuitif où les routes sont optimisées pour une utilisation simple sur téléphone cellulaire, permettant d'intégrer directement les itinéraires dans Google Maps. Que ce soit pour une escapade d'un jour ou des vacances prolongées, les options sont nombreuses et variées partout dans la province.

En visitant les pages Facebook et Instagram de la Route des fromages, le public pourra découvrir une foule de contenus dynamiques mettant en vedette les artisans des fromages d'ici. Les voyageurs peuvent dès maintenant planifier leur prochain itinéraire gourmand en consultant le site Web pour y voir les 15 circuits disponibles et les attraits distinctifs des entreprises participantes.

À propos du Conseil des industriels laitiers du Québec

Le CILQ a été créé en 1963 et regroupe aujourd'hui 99 % des transformateurs laitiers du Québec. Ces derniers produisent des aliments de qualité, novateurs et essentiels à un régime alimentaire sain. Le CILQ a pour mission de s'assurer que le Québec soit un endroit où les transformateurs laitiers peuvent investir, innover et prospérer. Il représente 95 entreprises laitières membres et près de 50 entreprises fournisseurs de services aux membres.

Instagram : Route_des_fromages

Facebook : Route des fromages

www.routedesfromages.com

SOURCE Conseil des industriels laitiers du Québec

Pour de plus amples informations ou pour planifier une entrevue : Gabrielle Granger, Responsable des événements et projets spéciaux, [email protected] | 450 486-7331 poste 107; Disponible pour une entrevue : Charles Langlois, PDG du CILQ