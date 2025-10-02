SAINT-LAMBERT, QC, le 2 oct. 2025 /CNW/ - Le 27 septembre dernier, Jean Morin de la Fromagerie du Presbytère est devenu le 10e récipiendaire du prix Donat-Roy. Cette distinction, créée en l'honneur de Donat Roy -- une figure emblématique de l'industrie laitière -- est offerte par le Conseil des industriels laitiers du Québec (CILQ) lors de son congrès annuel. Ce prix vise à reconnaître l'apport exceptionnel d'un individu dans le développement et le rayonnement de l'industrie laitière québécoise.

Jean Morin, un bâtisseur du patrimoine fromager québécois

Le CILQ remet le 10e prix Donat-Roy à Jean Morin de la Fromagerie du Presbytère! (Groupe CNW/Conseil des industriels laitiers du Québec)

Jean Morin est reconnu pour son apport exceptionnel à l'industrie de la transformation laitière au Québec. Fondateur et propriétaire de la Fromagerie du Presbytère, il est l'artisan de fromages emblématiques tels que le Louis d'Or, le Bleu d'Élizabeth ou le Taliah, qui font rayonner le savoir-faire des fromageries artisanales québécoises bien au-delà de nos frontières.

Visionnaire, il a cofondé l'une des premières fromageries biologiques au Québec, la Fromagerie L'Ancêtre. M. Morin est également connu pour avoir acheté puis restauré l'église de Sainte-Élizabeth-de-Warwick afin d'y aménager une grande salle d'affinage. Cette restauration a permis de conserver ce patrimoine autrefois menacé, tout en transformant ce lieu en attrait touristique majeur profitable à toute sa communauté.

Rassembleur dans l'âme, M. Morin est aussi à l'origine des célèbres vendredis soir du Presbytère, qui attirent chaque été des dizaines de milliers de visiteurs. Grâce à ses idées de grandeur, ce qui avait débuté par une simple distribution de fromage en grains le vendredi soir est vite devenu une tradition estivale unique permettant de célébrer le fromage et notre précieux terroir!

À travers ses réalisations, Jean Morin a fait de ses fromages bien plus qu'un produit d'exception : il a fait d'eux un moteur de développement, un vecteur de fierté et un puissant levier de rassemblement.

Une troisième distinction en moins d'un an

Cette distinction est le troisième grand titre que Jean Morin reçoit en 2025. Le propriétaire de la Fromagerie du Presbytère a effectivement été nommé Personnalité alimentaire de l'année par le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ), en plus d'avoir remporté le Caseus d'Or avec son fromage Taliah! Toutes ces distinctions prouvent l'impact de ce personnage sur toute l'industrie alimentaire du Québec. Sa valeur ne se mesure toutefois pas seulement en médailles et en distinctions. Elle se mesure aussi par la fierté qu'il a su insuffler à tout le secteur fromager québécois. Le CILQ ne pourrait donc pas être plus fier de rendre hommage à une personne qui vivifie l'industrie de la transformation laitière québécoise d'une telle façon!

Citation

« Ce que je trouve épatant chez Jean, c'est sa capacité à saisir toutes les opportunités et à en faire advenir le meilleur. Tous ses projets semblent se faire si naturellement! Il a vraiment la fibre d'un grand entrepreneur et ses projets de grandeurs bénéficient à toute l'industrie fromagère québécoise. » (Charles Langlois, PDG du CILQ)

À propos du Conseil des industriels laitiers du Québec

Le CILQ a été créé en 1963 et regroupe aujourd'hui 99 % des transformateurs laitiers du Québec. Ces derniers produisent des aliments de qualité, novateurs et essentiels à un régime alimentaire sain. Le CILQ a pour mission de s'assurer que le Québec soit un endroit où les transformateurs laitiers peuvent investir, innover et prospérer. Il représente quelque 90 entreprises laitières membres et près de 50 entreprises fournisseurs de services aux membres.

