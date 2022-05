TORONTO, le 11 mai 2022 /CNW/ - Le conseil des gouverneurs du Concours canadien de journalisme a approuvé à l'unanimité la nomination de deux nouveaux membres : George Abraham et Andrea Houston.

George Abraham est le fondateur et l'éditeur de New Canadian Media, un portail sans but lucratif qui met en valeur le journalisme immigrant et amplifie le travail des journalistes de diverses origines immigrantes et ethniques. George Abraham a commencé sa carrière journalistique il y a plus de 35 ans avec The Times of India à Mumbai, puis au Khaleej Times à Dubaï et comme directeur de l'information à The Peninsula au Qatar. Il a obtenu une bourse Nieman à l'Université Harvard.

Andrea Houston est directrice de l'information à Ricochet Media, un organe de presse multimédia qui vise à mettre en lumière la diversité culturelle et politique au Canada. Influente porte-parole sur les questions LGBTQ2S+, elle a été directrice de l'information du Torontoist et a élaboré un cours intitulé «Queer Media» à l'école de journalisme de l'Université Ryerson. En 2017, Andrea Houston a été nommée personnalité de l'année par le Canadian Centre for Gender and Sexual Diversity.

George Abraham et Andrea Houston occuperont des postes de manière à élargir les perspectives et ajouter des voix au sein des 20 membres qui forment le conseil des gouverneurs. Trois autres personnes ont été nommées au cours des récents mois : Dexter Brown de la Canadian Association of Black Journalists, Jason Chiu des Canadian Journalists of Colour, ainsi que le réputé journaliste autochtone Jim Compton.

L'arrivée de ces nouveaux membres du conseil coïncide avec l'entrée en fonction d'une nouvelle équipe à l'administration du programme. À partir du 1er juillet, Bev Wake deviendra directrice générale et Andria Samis, directrice du programme. Au cours des derniers mois, elles ont toutes deux travaillé en étroite collaboration avec Paul Woods et Sharon Hockin, qui quittent leur poste de direction après cinq ans de service.

À sa réunion du 10 mai 2022, le conseil a approuvé le parrainage de deux autres prix en l'honneur de personnalités d'envergure reliées au journalisme.

Le Prix Stuart M. Robertson pour la Nouvelle de dernière heure rendra hommage à celui qui a été longtemps secrétaire-trésorier et conseiller juridique du Concours canadien de journalisme. Même si le programme a été créé en 1949, sa structure administrative actuelle a été établie en 1989. Plusieurs des documents fondateurs de l'incarnation «moderne» du CCJ ont été rédigés et portent la signature de Stuart, qui était passionné par la mission du concours d'honorer l'excellence du journalisme au Canada. Il est décédé en mars à l'âge de 74 ans.

Le Prix Stuart M. Robertson pour la Nouvelle de dernière heure sera commandité par Lauraine et Paul Woods, qui ont tous deux travaillé en étroite collaboration avec Stuart pour l'administration et la direction du concours.

Le Prix du Journalisme spécialisé rendra hommage à Joan Hollobon. En tant que reporter chargée des questions médicales au Globe and Mail de 1959 à 1985, Joan a établi la norme servant à définir le journalisme spécialisé. Elle a acquis une expertise qui lui a permis à la fois de dénicher des nouvelles, de faire des enquêtes et d'écrire des articles de fond tout en gagnant le respect (parfois à contrecœur) des médecins, scientistes et politiciens qu'elle couvrait. L'une des premières femmes à couvrir le secteur médical, elle a aussi ouvert la voie aux générations qui ont suivi. Joan a maintenant 102 ans, vit à Toronto et a récemment obtenu l'Ordre du Canada.

Le Prix Joan Hollobon pour le Journalisme spécialisé sera commandité par son employeur de longue date, le Globe and Mail.

Le prix du Journalisme spécialisé était précédemment nommé en l'honneur de E. Cora Hind. À partir de l'année du concours 2022, le prix du Reportage à caractère local rendra hommage à E. Cora Hind, l'une des premières femmes à travailler dans le journalisme au Canada. Elle a aussi collaboré au mouvement des suffragettes en faveur du droit de vote pour les femmes.

Il y a huit autres prix nommés en l'honneur d'importantes personnalités du journalisme. En voici la liste :

Prix George Brown pour Grande Enquête (commandité par le Globe and Mail)

pour Grande Enquête (commandité par le Globe and Mail) Prix John Wesley pour la Politique (commandité par Ron Stern )

pour la Politique (commandité par ) Prix John Honderich pour le Projet de l'année (commandité par la famille Honderich)

pour le Projet de l'année (commandité par la famille Honderich) Prix Bob Levin pour le reportage bref (commandité par le Globe and Mail)

pour le reportage bref (commandité par le Globe and Mail) Prix Claude Ryan pour l'Éditorial (commandité par la famille Ryan)

pour l'Éditorial (commandité par la famille Ryan) Prix Mary Ann Shadd pour la Chronique

pour la Chronique Prix William Southam pour le Reportage élaboré (commandité par les familles Fisher, Bowen et Balfour )

pour le Reportage élaboré (commandité par les familles Fisher, Bowen et ) Prix Norman Webster pour le Reportage à caractère international (commandité par la famille Webster)

D'autres possibilités de parrainage demeurent disponibles. Toutes les soumissions pour parrainage de prix en hommage à d'éminents journalistes seront examinées. Pour toute information relative au concours, veuillez vous référer aux coordonnées ci-dessous.

SOURCE Concours canadien de journalisme

Renseignements: Paul Woods, Directeur général, Concours canadien de journalisme, [email protected], 905-719-8675