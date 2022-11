TORONTO, le 25 nov. 2022 /CNW/ - Le conseil des gouverneurs du Concours canadien de journalisme a approuvé une nouvelle catégorie pour le reportage sur un sujet spécial, de même qu'une nouvelle distinction honorifique.

La nouvelle catégorie, qui a été approuvée en principe lors de l'assemblée générale annuelle le 29 septembre, est Reportage sur un sujet spécial.

Le prix vise à récompenser un travail de reportage exceptionnel et approfondi sur un ou plusieurs sujets d'une importance particulière au cours de l'année civile. Les sujets de cette année, choisis plus tôt ce mois-ci, sont les questions autochtones et le changement climatique.

Une candidature dans cette catégorie pourra comprendre un maximum de cinq éléments ayant fait usage des outils journalistiques suivants : texte, vidéo, audio, photo, graphique, bulletins d'information et réseaux sociaux. Les candidatures peuvent traiter des questions autochtones, du changement climatique ou des deux sujets.

C'est la première nouvelle catégorie depuis que celle du Reportage soutenu a été ajoutée en 2020. Le nombre de catégories passe alors à 23. De plus, le ou la journaliste de l'année choisi parmi les lauréats des diverses catégories, est honoré depuis 2024.

Le conseil a aussi approuvé une distinction honorifique spéciale, qui récompense un travail journalistique exceptionnel ne correspondant à aucune catégorie existante. Elle est destinée à ouvrir la porte à l'expérimentation en journalisme : transcendant les catégories, les salles de rédaction et le secteur en entier.

Tous les genres de journalisme seront considérés, incluant texte, vidéo, audio, photo, graphique, bulletins d'information et réseaux sociaux. Tous les types de médias sont admissibles, mais le travail doit avoir été accompli par une organisation qui diffuse du journalisme original destiné à un public canadien. Des lettres de présentation sont exigées pour cette catégorie. On peut consulter ici une courte vidéo expliquant comment rédiger une lettre de présentation.

La distinction sera décernée à la discrétion des juges, mais pourrait ne pas être remise tous les ans. Les candidatures peuvent être retenues parmi les soumissions dans des catégories existantes, mais le travail qui n'a pas été soumis formellement peut aussi être pris en considération.

Conformément à une pratique de longue date, tous les changements approuvés par les gouverneurs de CCJ sont en vigueur pour le concours de 2022, qui couvre la travail accompli entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022.

Les frais de participation au concours de cette année, qui s'ouvre le 1er décembre, a été fixé à 30 $ par candidature. Les prix seront remis lors d'un gala en présentiel le 5 mai au Design Exchange à Toronto. Les billets d'admission seront mis en vente.

Le conseil des gouverneurs a aussi eu le plaisir d'accueillir deux nouveaux membres à son assemblée générale annuelle de septembre : François Cardinal, de La Presse, et Lorne Motley, de Postmedia.

François Cardinal est éditeur adjoint et vice-président Information à La Presse. Journaliste depuis plus de 25 ans, il a fait le tour des grands quotidiens québécois en étant tour à tour reporter, correspondant parlementaire, chroniqueur et éditorialiste en chef, en plus d'être l'auteur de plusieurs essais, dont Le mythe du Québec vert, Perdus sans la nature, Et si la beauté rendait heureux. Conférencier et longtemps analyste politique, François Cardinal est lauréat du prix Judith-Jasmin, du prix Claude-Ryan, ainsi que de plusieurs distinctions comme le prix de la présidence de l'Institut royal d'architecture du Canada et le prix Blanche-Lemco-Van Ginkel de l'Ordre des urbanistes du Québec pour sa « contribution significative au développement de l'urbanisme au Québec ».

Lorne Motley est vice-président à la rédaction de la région de l'Ouest pour Postmedia et rédacteur en chef du Calgary Herald et Calgary Sun. Il a œuvré 37 ans en journalisme, débutant comme coursier et progressant à la rédaction de toutes les sections du journal avant de devenir directeur du Calgary Herald en 2006. Le Herald a obtenu des douzaines de prix régionaux, nationaux et internationaux pour ses enquêtes, son journalisme visuel, ses documentaires et ses nouvelles de dernière heure, ainsi que ses réalisations en publication numérique. Il a reçu le prix d'excellence de l'Université Mount Royal et il est le président du comité consultatif du MRU Centre of Communications et membre du comité consultatif du doyen de Bissett School of Business.

Deux autres personnes ont aussi été nommées récemment : George Abraham de New Canadian Media et Andrea Houston de Ricochet Media.

Les possibilités de commandite sont ouvertes pour le gala et pour les prix parrainés. Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec les personnes-ressources ci-dessous.

Il s'agit de la 74e année du programme de prix et de la 34e en vertu de la présente structure administrative. Le Concours a été créé par le Toronto Press Club en 1949 pour encourager et récompenser l'excellence du travail journalistique dans les quotidiens au Canada. Le Concours est maintenant ouvert aux journaux quotidiens, agences de presse et sites de nouvelles en ligne dont les candidatures ont été approuvées par le conseil des gouverneurs du CCJ.

SOURCE Concours canadien de journalisme

