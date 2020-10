WENDAKE, QC, le 1er oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le Conseil des femmes élues de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) souhaite joindre sa voix à celle de l'APNQL pour dénoncer les circonstances nébuleuses entourant le décès de Mme Joyce Echaquan.

Le Conseil des femmes élues offre ses plus sincères condoléances à la famille, aux proches, à la communauté de Manawan et à la Nation Atikamekw entière.

Tout comme l'ensemble des Premières Nations, nous attendons avec grande vigilance l'issue des différentes enquêtes en cours concernant le traitement que cette autre victime a subi dans les services publics québécois. Grâce au courage de Joyce qui a filmé ses dernières minutes de vie, plus personne ne peut faire semblant que le racisme et la discrimination envers les Premières Nations sont inexistants dans les services de santé, et particulièrement à l'hôpital de Joliette où tant de dénonciations ont été faites sans donner aucun résultat.

Nous aimerions offrir notre soutien au grand chef Constant Awashish du Conseil de la Nation Atikamekw ainsi qu'à M. Paul-Émile Ottawa, chef du Conseil des Atikamekw de Manawan. La solidarité est ici non seulement nécessaire pour traverser une telle épreuve, mais nous croyons également en cette valeur intrinsèque que nous possédons, nous les Premières Nations, et qui nous a permis d'être encore là aujourd'hui.

À propos du Conseil des femmes élues de l'APNQL

Le Conseil des femmes élues de l'APNQL est composé de toutes les femmes dûment élues à des postes de chefs ou conseillères de chacune des communautés des Premières Nations au Québec et au Labrador. Le Conseil des femmes élues de l'APNQL vise une perspective équitable des relations hommes-femmes au sein de la Table de chefs de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, des communautés des Premières Nations au Québec, ainsi qu'au sein de toutes les entités traitant avec les Premières Nations qui reconnaissent, respectent, et soutiennent le rôle des femmes dans des positions de leadership.

SOURCE Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador

Renseignements: Alain Garon, Conseiller aux communications, (418) 254-4620, [email protected]

Liens connexes

http://apnql.com