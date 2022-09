TORONTO, le 1er sept. 2022 /CNW/ - Le Conseil des employeurs des collèges (CEC) et le personnel de soutien à temps plein (CAAT) affilié au OPSEU/SEFPO ont conclu un accord de principe pour une nouvelle convention collective d'une durée de trois ans, qui doit être ratifiée par les parties qu'ils représentent.

« Cette entente de principe fait en sorte que les étudiants demeurent une priorité absolue et garantit qu'il n'y aura pas de perturbation au début du semestre, a déclaré Pascal Bessette, président de l'équipe de négociation de la direction. Nous accordons une grande importance à notre relation employeur-employé, et cette entente témoigne de la façon dont le fait de travailler ensemble profite à l'ensemble du système collégial. »

« Le personnel de soutien à temps plein fait partie intégrante du secteur collégial et du développement continu du système d'enseignement supérieur de l'Ontario », a déclaré Graham Lloyd, chef de la direction du CEC. Nous sommes parvenus à une entente grâce au travail acharné, au respect et à l'engagement des deux équipes de négociation. »

Mercredi, les parties ont fait la déclaration commune suivante :

Cet accord de principe reconnait l'important travail que le personnel de soutien à temps plein fournit aux collèges, aux étudiantes et étudiants et, plus généralement, au système scolaire postsecondaire de l'Ontario. Le personnel de soutien à temps plein fait partie intégrante du secteur collégial, et les collèges apprécient les contributions qu'il ne cesse d'apporter au développement de l'enseignement postsecondaire.

Les deux parties ont travaillé fort et ont discuté de manière productive. Les négociations se sont faites sous le signe du dialogue respectueux et ouvert, des compromis et de la coopération. L'entente est juste et raisonnable. Le secteur collégial en ressort plus fort grâce à cette relation de travail positive.

Les détails de l'accord de principe ne seront pas divulgués avant que les membres du personnel de soutien à temps plein du OPSEU/SEFPO l'examinent et le ratifient. La date du vote de ratification sera annoncée sous peu.

Entretemps, la convention collective actuelle, qui expire le 31 août 2022, restera en vigueur.

À propos du Conseil des employeurs des collèges

Le Conseil des employeurs des collèges (CEC) est l'agent négociateur mandaté par le gouvernement pour négocier les conventions collectives avec le personnel syndiqué au nom des 24 collèges de l'Ontario financés par les fonds publics. Le CEC fournit également divers services au réseau des collèges tels que des conseils en matière de ressources humaines, d'administration des conventions collectives et de recherche. Enfin, il est le souscripteur des garanties d'assurance collective.

