OTTAWA, ON, le 28 sept. 2023 /CNW/ - Le Conseil des arts du Canada a aujourd'hui décerné la Distinction honorifique pour passeuses culturelles et passeurs culturels à quatre personnes dont les projets artistiques et culturels font progresser l'usage et la promotion de langues autochtones.

Les passeuses culturelles et les passeurs culturels sont des personnes - notamment des Aînées et Aînés, des gardiennes et gardiens du savoir, des éducatrices traditionnelles et des éducateurs traditionnels - qui, par le rôle qu'elles et ils jouent dans les communautés des Premières Nations, inuit et métisses et par leur pratique artistique et créative, contribuent à préserver et à partager les visions du monde, les pratiques culturelles et les traditions autochtones.

La création de cette distinction honorifique a été rendue possible grâce à un don anonyme visant à soutenir les artistes autochtones qui vivent au Canada et à une contribution additionnelle de la Commission canadienne pour l'UNESCO , qui s'inscrit dans ses activités soulignant la Décennie internationale des langues autochtones des Nations Unies.

Les personnes primées - qui avaient été sélectionnées parmi les bénéficiaires d'autres programmes de financement du Conseil - ont été choisies par des pairs évaluateurs externes, qui ont participé à une démarche organisée à cette fin. Chacune recevra 10 000 $ pour son apport remarquable aux arts, à la culture et à la langue.

« Le Conseil des arts est honoré de reconnaître les réalisations de ces quatre passeuses culturelles et passeurs culturels, dont le travail est essentiel à la préservation de l'expression artistique et culturelle des peuples autochtones. Il est de plus en plus reconnu que de nombreuses langues autochtones partout dans le monde font face à un défi critique. Le Conseil des arts soutient la revitalisation de ces langues et a à cœur de promouvoir les expressions, les arts et les cultures autochtones au Canada. »

− Michelle Chawla, directrice et chef de la direction du Conseil des arts du Canada

« La Décennie internationale des langues autochtones est une occasion unique de mobiliser les gens autour du maintien et de la promotion des langues autochtones. Les initiatives de revitalisation exigent un travail soutenu qui se répercutera bien au-delà de cette décennie. Ces distinctions reconnaissent le travail essentiel qui est réalisé au Canada et honorent les personnes qui le font. »

− Yves-Gérard Méhou-Loko, secrétaire général de la Commission canadienne pour l'UNESCO

Personnes primées

Celestine Twigg est une pédagogue et une consultante spécialiste du pied-noir qui travaille à la préservation de la nation Siksikaitsitapi en employant des méthodes novatrices et engageantes. Elle a récemment travaillé sur un projet d'animation axé sur le pied-noir, et maintient son engagement à l'égard de la revitalisation de cette langue. Elle espère que ce projet constituera un fondement permettant de consolider les capacités linguistiques et culturelles, et créera de nouveaux chemins invitant les personnes qui apprennent une nouvelle langue à s'intéresser au pied-noir.

Daisy Sewid-Smith, la troisième fille du chef James Ol Sewid, est une spécialiste de l'histoire de son peuple, les Kwakwaka'wakws. Elle a travaillé comme linguiste à l'Université de Victoria et a traduit les mémoires de sa grand-mère, Agnes Alfred, une matriarche de la communauté, une conteuse et une historienne orale. « J'ai mené une longue et fructueuse carrière. J'ai accumulé les publications et les collaborations dans le monde universitaire, décrochant même un doctorat honorifique, mais ce qui me rend la plus fière, c'est ce que j'ai fait à Kwak̓wala. J'ai passé ma vie à enseigner notre langue et à soutenir les membres de notre communauté qui souhaitaient l'apprendre. »

Rose Meuse est une musicienne, une interprète culturelle, une artisane et une instructrice de la langue micmaque à L'sitkuk (Première Nation de Bear River, au Canada atlantique). « Mes pratiques artistiques et culturelles découlent de la langue elle-même, explique-t-elle. Je me concentre souvent sur un mot-racine que j'ai appris dans notre langue, puis je crée une histoire autour de cet enseignement. En tant que pédagogue culturelle, je partage des histoires avec ma communauté et avec le public. Parfois, ce sont des histoires des temps anciens, d'autres fois, ce sont des histoires plus récentes inspirées de ma propre vie. C'est une passion pour moi de transmettre l'art traditionnel du conte comme étant un moyen d'enseigner, de relayer des pratiques culturelles, d'inculquer des leçons d'histoire, et d'inspirer les jeunes et moins jeunes à bien vivre. »

Sheldon First Rider, de la Nation des Gens-du-Sang établie dans le sud de l'Alberta, est un survivant du système des pensionnats et un conférencier sur la maltraitance et le processus de guérison. Joueur du jeu des mains, fabricant de tipis, instructeur de langue et interprète culturel, il travaille actuellement à rendre, dans un format interactif et écrit, les histoires traditionnellement utilisées pour enseigner aux enfants. « J'ai consacré une grande partie de ma vie à promouvoir le mode de vie des Pieds-Noirs et à m'engager socialement pour mon peuple. Mon objectif est d'éduquer et de sensibiliser tout le monde, de revitaliser le pied-noir et de renouer avec le mode de vie des Pieds-Noirs. »

Le Conseil des arts du Canada

Le Conseil des arts du Canada est l'organisme public de soutien aux arts du Canada, et son mandat est de « favoriser et de promouvoir l'étude et la diffusion des arts, ainsi que la production d'œuvres d'art ». Ses subventions, services, initiatives, prix et paiements contribuent au dynamisme d'une scène artistique et littéraire créative et diversifiée, et contribuent à son rayonnement ici et dans le monde. Ses investissements favorisent ainsi un engagement sans cesse accru des Canadiennes et des Canadiens et du public international.

La Commission canadienne pour l'UNESCO

La Commission canadienne pour l'UNESCO (CCUNESCO) est le lien entre les Canadiennes et Canadiens et le travail essentiel de l'UNESCO - l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

Par l'entremise de ses réseaux et partenaires, elle assure la promotion des valeurs, priorités et programmes de l'UNESCO au Canada, y compris la Décennie internationale des langues autochtones , et fait entendre la voix des spécialistes de la société civile à l'international.

Ses activités s'appuient sur le Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies et d'autres priorités de l'UNESCO. La CCUNESCO relève du Conseil des arts du Canada.

