Le Conseil des arts de Montréal (CAM) investit 44 M $ dans la vitalité artistique montréalaise et s'engage à soutenir 297 organismes au fonctionnement de 2024 à 2027

MONTRÉAL, le 5 juill. 2024 /CNW/ - Avec son programme de soutien au fonctionnement quadriennal, le CAM financera 297 organismes artistiques, sur 355 demandes reçues (taux d'acceptation de 84 %), pour une enveloppe annuelle de 11 M $.

« Le Conseil tient d'emblée à souligner la qualité exceptionnelle des dossiers reçus et évalués. Nous pouvons témoigner que le cœur créatif montréalais regorge d'audace artistique et possède une vision structurante pour enrichir la vitalité culturelle de notre métropole. Le CAM est fier de contribuer à la consolidation du cœur créatif de Montréal, dans la limite de ses capacités financières. Nous remercions les 95 membres de comités, artistes, travailleuses et travailleurs culturels qui ont analysé avec rigueur et éthique les demandes soumises. » - Nathalie Maillé, directrice générale

Tout en assurant une meilleure prévisibilité financière sur quatre ans aux organismes soutenus, le Conseil leur réitère sa confiance avec des mesures visant à alléger leur reddition de comptes et leur production d'états financiers. Un seuil de subvention minimal a été fixé à 15 000 $ pour 91 % des organismes.

Consultez le portrait détaillé des résultats sur le site web du CAM.

