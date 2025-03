Le Conseil des arts de Montréal accueille l'exposition Le corps n'en finit jamais de dire commissariée par Berirouche Feddal

Le commissariat de Berirouche Feddal explore le corps comme un espace traversé par l'histoire, une mémoire vivante, un territoire en tension. Il se tend sous le poids de l'histoire, se creuse sous l'oubli, se charge des gestes qu'on attend de lui. Il archive, il résiste, il parle toujours, même lorsqu'on cherche à le taire. Le corps se fait trace, preuve, frontière, langage. Il migre, résiste, s'efface et réapparaît, oscillant entre mémoire et oubli, contrainte et transformation.

Ce que l'on croit fixer glisse déjà. Ce que l'on tente d'effacer ressurgit ailleurs. Et pourtant, quelque chose demeure et résonne.

