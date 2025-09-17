« À un moment charnière des relations canado-américaines, la région des Grands Lacs bénéficiera du leadership solide et collaboratif de Vance Badawey, a déclaré Marie-Hélène Sicard, présidente du conseil d'administration du CGLR. Il possède l'expérience, la crédibilité et la passion nécessaires pour rallier les intervenants autour de notre vision : faire de la région des Grands Lacs une région durable, prospère, résiliente et forte de collectivités dynamiques. »

La mission du CGLR est d'accélérer la transition vers un avenir durable en mobilisant divers points de vue et intérêts afin de relever les défis économiques, sociaux et environnementaux les plus pressants de la région. Sous la direction de M. Badawey, l'organisation intensifiera ses efforts au Canada et aux États-Unis pour faire avancer des solutions transfrontalières et intersectorielles en matière d'économie circulaire, de gestion de l'eau, d'utilisation durable des terres, de résilience climatique et de développement économique.

« Je suis honoré d'assumer le rôle de président et chef de la direction du CGLR, a affirmé Vance Badawey. Les Grands Lacs sont au cœur de notre prospérité et de notre qualité de vie communes. En collaborant avec nos partenaires, nous continuerons à mettre en œuvre des solutions qui renforcent notre économie régionale, protègent notre environnement, favorisent une gouvernance responsable et bâtissent des collectivités prospères et résilientes. »

À propos de Vance Badawey

Défenseur de longue date de la région des Grands Lacs, M. Badawey cumule une vaste expérience dans la fonction publique et le secteur privé. Il a servi comme conseiller municipal, maire, conseiller régional et député fédéral. À Ottawa, il a présidé le Groupe des Grands Lacs et du Saint-Laurent et agi comme vice-président du Groupe interparlementaire Canada-États-Unis. Reconnu pour sa capacité à transformer les politiques en actions concrètes, il s'est distingué par son habileté à rallier des intérêts divers autour d'objectifs communs.

Fier membre de la nation métisse, M. Badawey est né sur les rives de deux Grands Lacs. Avant son engagement politique, il a dirigé l'entreprise familiale d'approvisionnement maritime, dont il était la quatrième génération d'exploitants. Il réside à Port Colborne (Ontario) avec sa famille.

Le conseil d'administration tient à remercier Lora Shrake pour sa contribution remarquable à titre de directrice générale intérimaire. Son leadership durant cette période de transition a permis d'assurer la continuité et de maintenir l'élan du CGLR.

À propos du CGLR

Le Conseil de la région des Grands Lacs (CGLR), composé de CGLR Canada, de la Fondation CGLR Canada, de CGLR USA et de la Fondation CGLR, est un réseau transnational d'organismes caritatifs et sans but lucratif qui travaillent ensemble pour accélérer la transition vers un avenir durable dans la région des Grands Lacs et du Saint-Laurent. Grâce à la collaboration transfrontalière et à des partenariats innovants, le CGLR s'efforce de créer la première région écoresponsable au monde.

Un document de référence destiné aux médias est disponible sur demande.

https://councilgreatlakesregion.org/

SOURCE Council of the Great Lakes Region

Renseignements médias : Lora Shrake, directrice générale intérimaire, CGLR, [email protected]