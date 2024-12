Le conseil d'administration de Santé Québec annonce la nomination de cinq présidents-directeurs généraux et de deux présidents-directeurs généraux adjoints

Benoit Geneau, PDG de l'Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel

Titulaire de deux maîtrises, d'un diplôme de 2e cycle et d'un baccalauréat, Benoit Geneau est membre de l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. Il a occupé divers postes de direction dans les secteurs de la santé mentale et des services sociaux, notamment au CISSS de la Montérégie-Centre, avant d'en devenir le directeur général adjoint aux programmes sociaux et de réadaptation en 2022.

Julie Désailliers, PDGA du CISSS de Laval

Depuis 2023, Julie Désailliers occupait le poste de directrice des services multidisciplinaires au CIUSSS du Centre-Sud-de l'Île-de-Montréal. Elle fut auparavant directrice de l'approvisionnement et de la logistique au CISSS des Laurentides de 2021 à 2023 et directrice adjointe-volet opérations à la direction des services multidisciplinaires au CHUM de 2014 à 2021. Elle a obtenu sa maîtrise en administration publique de l'École nationale d'administration publique en 2014 et un baccalauréat ès sciences de l'Université de Montréal en 2011.

Isabelle Matte, PDG du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal, poste dont elle assurait l'intérim depuis juillet 2024

Isabelle Matte a occupé divers postes de direction au CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, dont ceux de directrice SAPA Hébergement et depuis 2023, de présidente-directrice générale adjointe. Elle détient un diplôme d'études supérieures en administration sociale et un baccalauréat en Service social de l'Université de Montréal.

Nesrine Ragguem, PDG de l'Institut de cardiologie de Montréal, poste dont elle assurait l'intérim depuis juillet 2024

Titulaire d'une maîtrise en administration de la Santé de l'Université de Montréal depuis 2013 et d'un baccalauréat en nutrition en 2005, Nesrine Ragguem a également étudié la médecine à l'Université d'Alger de 1996 à 2002. Elle est membre de l'Ordre des diététistes-nutritionnistes du Québec et - depuis 2022 - elle occupait des fonctions de direction à l'Institut de cardiologie de Montréal au sein des services multidisciplinaires.

Marie-Ève Desrosiers, PDG du CHUM, poste dont elle assurait l'intérim depuis mai 2024

Marie-Ève Desrosiers possède une maîtrise en administration de la santé de l'Université de Montréal, et un baccalauréat en psychologie de l'Université du Québec à Montréal. Depuis 2016, elle a occupé divers postes au CHUM, incluant celui de présidente-directrice générale adjointe, de chercheure professionnelle de santé et de directrice de la coordination réseau.

Patrick Duchesne, PDG du CIUSSS de la Capitale-Nationale, poste dont il assurait l'intérim depuis septembre 2024

Patrick Duchesne possède une maîtrise en développement des organisations de l'Université Laval obtenue en 2014 ainsi que des certificats en gérontologie, administration et santé mentale. Depuis 2022, il était Président-directeur général adjoint du CIUSSS de la Capitale-Nationale, après avoir été directeur des programmes santé mentale, dépendances et itinérance de 2018 à 2022. Patrick Duchesne est membre de l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec depuis 1994.

Benoît Major, PDGA du CISSS des Laurentides

Benoît Major a obtenu sa maîtrise en administration des affaires au HEC Montréal en 2007 et un baccalauréat en ergothérapie de l'Université McGill en 1995. Il est membre de l'Ordre des ergothérapeutes du Québec depuis 1995. De 2019 à 2023, il a occupé le poste de directeur SAPA au CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal et au CISSS des Laurentides. Depuis 2023, il occupait le poste de PDGA au CISSS de l'Outaouais.

Citation :

« C'est avec plaisir que nous annonçons aujourd'hui la nomination de sept leaders à la tête de nos

établissements. Ces personnes incarnent l'engagement, l'innovation et la collaboration nécessaires

pour relever les défis de notre système et améliorer les soins offerts à la population québécoise. Leur expertise et leur vision seront des atouts précieux pour continuer à bâtir un réseau de santé

humain, accessible à tous et performant. »

- Christiane Germain, Présidente du conseil d'administration de Santé Québec

Faits saillants :

Santé Québec est une société d'État responsable d'offrir des services de santé et des services sociaux par l'entremise d'établissements publics ainsi que de coordonner et de soutenir l'activité des établissements privés et de certains autres prestataires de services. Son rôle est de s'occuper des opérations et de la performance des activités du réseau afin d'assurer la satisfaction des usagers et usagères.

