OTTAWA, ON, le 28 juin 2021 /CNW/ - La Fédération de la police nationale (FPN) est heureuse d'annoncer que son conseil d'administration vient d'approuver une convention collective provisoire pour les membres de la GRC, suite à 23 mois de négociations avec le Conseil du Trésor du Canada, ce qui déclenche le processus de ratification par les membres de la GRC.

« Cette toute première convention collective fournira aux membres de la GRC une rémunération juste et concurrentielle après avoir pris un long retard par rapport à d'autres services de police provinciales et municipales à travers le pays, en plus d'avoir été sans augmentation salariale pendant quatre ans et demi, » a déclaré Brian Sauvé, président de la Fédération de la police nationale. « Cette entente aidera à créer un milieu de travail plus clair, prévisible et défini pour tous les membres, et servira à soutenir le recrutement et l'augmentation des ressources, bénéficiant tous les Canadiens. »

De multiples compressions et gels budgétaires ont causé un retard significatif par rapport à la concurrentialité de la rémunération et les avantages sociaux que reçoivent nos membres - uniques, hautement qualifiés et efficaces, il faut le souligner - comparé à d'autres corps policiers au pays. Pour aggraver le problème, on a demandé à nos membres de travailler beaucoup plus alors qu'on aura à la fois diminué leurs ressources, le tout qui continue d'exercer des pressions hors de la normale pour eux partout au Canada.

L'obtention d'une convention collective pour nos membres est l'un des principaux objectifs de la FPN, mais elle n'est qu'une des nombreuses façons dont la FPN vise à améliorer les conditions de travail pour eux.

À propos de la Fédération de la police nationale :

La Fédération de la police nationale (FPN) a été accréditée pour représenter environ 20 000 membres de la GRC en service au Canada et à l'étranger à l'été 2019. Il s'agit du plus important organisme canadien de relations de travail dans la police et le deuxième en importance en Amérique du Nord. La FPN constitue la première association nationale indépendante à représenter les membres de la GRC.

La FPN vise à améliorer la sécurité de la population canadienne en mettant l'accent sur l'augmentation des ressources, à améliorer le matériel et la formation de l'équipement, de la formation et à obtenir des mesures de soutien additionnelles pour nos membres, qui composent avec un sous-financement depuis bien trop longtemps. L'augmentation des ressources et du financement de la GRC contribuera à une plus grande sécurité et à une meilleure qualité de vie des collectivités grandes ou petites que la GRC sert, partout au Canada.

Pour en savoir plus : https://npf-fpn.com/

SOURCE Fédération de la police nationale

Renseignements: Contact média : Fabrice de Dongo, Gestionnaire, Relations avec les médias, [email protected], (647) 274-7118

