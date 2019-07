Nouveau président de l'organisation

MONTRÉAL, le 30 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration de l'Association des employeurs maritimes (AEM) souhaite la bienvenue à Martin Tessier, qui agira à titre de président de l'organisation. Cette nomination entrera en vigueur le 3 septembre prochain.

La nomination de Martin Tessier reflète clairement l'état actuel des choses à l'Association : celle-ci est prête à faire face à l'avenir et apte à changer. Ce vent de renouveau à la tête de la direction donne à l'AEM la chance de faire équipe avec les intervenants clés du secteur. Conjointement, l'AEM pourra profiter d'une meilleure vue d'ensemble sous un tout nouvel angle et saisir l'occasion de modernisation qui s'offre à elle. M. Tessier saura faire bénéficier l'AEM d'une maîtrise extraordinaire de la direction d'entreprise, alors qu'il compte 25 ans d'expérience dans l'industrie du transport. Plus récemment comme vice-président Ressources humaines et Relations de travail - Bombardier Aviation, il a joué un rôle déterminant dans la mise en œuvre de changements majeurs dans une industrie confrontée à de nombreux défis.

Expérience de longue date, nouvelle perspective

« Avec ses compétences remarquables en leadership, en communication et en relations humaines, ainsi que sa vaste expérience en gestion, je suis convaincu que M. Tessier saura relever avec succès les défis liés à ce poste névralgique. M. Tessier est reconnu pour sa grande capacité d'écoute, ainsi que sa gestion résolument orientée vers les relations humaines. Il sera certainement un atout majeur dans la poursuite des objectifs de l'AEM », indique Michael Fratianni, président du conseil d'administration de l'AEM.

« Possédant un riche parcours professionnel, il ne fait aucun doute que Martin saura amener l'Association des employeurs maritimes vers de nouveaux horizons. Son leadership et son expérience concrète seront de grands atouts dans l'atteinte de nos objectifs », nous confirme Grace Liang, présidente de OOCL Canada et présidente du Comité Gouvernance et Ressources humaines de l'AEM.

« Nous tenons à remercier sincèrement Yvon Pelletier d'avoir appuyé l'AEM durant cette période de transition, et nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses projets à venir », conclut Michael Fratianni.

À propos de l'AEM

L'AEM est une organisation sans but lucratif qui rassemble des entreprises œuvrant dans le secteur du transport maritime. Les membres de l'Association comprennent des propriétaires, des opérateurs et des agents maritimes, ainsi que des compagnies d'arrimage et des exploitants de terminaux portuaires.

SOURCE Association des employeurs maritimes

Renseignements: Yves-Alexandre Comeau, Directeur, Communications corporatives, TESLA RP, C : 514-295-4287, yacomeau@teslarp.com

