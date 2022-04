Le Conseil d'administration de l'ARIHQ annonce le départ à la retraite de Johanne Pratte, directrice générale et la nomination de Marie-Eve Brunet Kitchen

MONTRÉAL, le 4 avril 2022 /CNW Telbec/ - Après 30 ans à œuvrer dans le réseau d'hébergement du Québec, dont les 9 dernières années à titre de directrice générale de l'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec (ARIHQ), madame Johanne Pratte a annoncé au Conseil d'administration son départ à la retraite pour le début du mois de juin 2022.

Le Conseil d'administration de l'ARIHQ remercie sincèrement Johanne Pratte pour le travail considérable accompli. Après avoir siégé pendant trois années au Conseil d'administration, madame Pratte a débuté son mandat de directrice générale de l'ARIHQ le 15 juillet 2013, elle a su diriger et faire grandir l'équipe de la permanence grâce à son dynamisme, son leadership et son infatigable capacité de travail. L'équipe tient à souligner son apport exceptionnel qui a permis à l'ARIHQ de devenir l'Association qu'elle est aujourd'hui : une actrice incontournable et forte du réseau d'hébergement au Québec. C'est grâce à la détermination, la rigueur et l'audace de Johanne Pratte que l'ARIHQ est devenue une référence dans le réseau de la santé.

« Johanne Pratte a pris les rênes de l'ARIHQ à un moment charnière pour notre réseau et a su lui donner une voix. Johanne s'est investie dans chaque dossier avec un enthousiasme et une énergie qui n'ont d'égal que son grand amour pour le réseau des ressources intermédiaires, sa clientèle et ses membres. L'ARIHQ a eu à sa barre une grande directrice générale. Johanne, nous te remercions du fond du cœur! » témoigne Carl Veilleux, président du Conseil d'administration de l'ARIHQ.

Lors de son mandat, Johanne Pratte a permis de faire reconnaitre l'importance des ressources intermédiaires (RI) et leur rôle crucial dans l'offre de services en hébergement. Les deux négociations qu'elle a su mener avec brio constituent des étapes importantes pour l'amélioration du réseau et la qualité des services et marqueront l'histoire des RI. Chacune des actions entreprises par madame Pratte visait l'excellence dans la perspective d'établir des réseaux de partenariats toujours plus élargis et harmonieux, de surmonter la fragmentation des services, et de promouvoir les valeurs de dialogue, de diversité, de dignité humaine. Soulignons également que lors de ces deux dernières années, particulièrement éprouvantes, Johanne Pratte a exercé une pression perpétuelle auprès du gouvernement pour faire entendre les besoins de ses membres.

« Malgré une décision murement réfléchie, il est toujours difficile de quitter un travail et des gens qu'on aime. C'est donc avec le cœur gros, mais aussi rempli d'espoir pour la continuité de notre belle association que je quitterai en juin prochain. Merci de m'avoir fait confiance, ce fut un honneur de vous représenter durant ces dernières années. Merci aussi à toute l'équipe de l'ARIHQ ainsi qu'à tous les administrateurs du Conseil avec qui j'ai eu le privilège de collaborer et particulièrement mes deux présidents : Michel Clair et Carl Veilleux. Bonne continuité et longue vie aux ressources intermédiaires. » conclut Johanne Pratte.

Nomination de Marie-Eve Brunet Kitchen à titre de nouvelle directrice générale

Carl Veilleux, président du conseil d'administration de l'ARIHQ, est fier d'annoncer la nomination de Marie-Eve Brunet Kitchen en tant que nouvelle directrice générale de l'organisme. Madame Brunet Kitchen assurait la fonction directrice générale adjointe depuis le mois de septembre 2021. Son entrée en fonction officielle, à titre de directrice générale, sera le 4 avril 2022.

« Le Conseil d'administration est heureux et très confiant de nommer Marie-Eve Brunet Kitchen à titre de directrice générale de l'ARIHQ. Marie-Eve est reconnue pour sa capacité à mobiliser des gens de différents horizons, qu'ils soient membres, partenaires ou employés, dans le cadre de réflexions collectives d'envergure et menant à la réalisation de projets concrets et porteurs. Son expertise en relations gouvernementales et en relations publiques seront des outils précieux pour faire face aux défis des prochaines années » déclare Carl Veilleux, président de l'ARIHQ.

Depuis son arrivée au sein de l'équipe, Marie-Eve Brunet Kitchen s'est investie et a tout de suite saisi les enjeux du réseau des ressources intermédiaires. Il faut dire que Marie-Eve Brunet Kitchen agit comme véritable moteur de changement social à Montréal et au Québec depuis plus de 15 ans. Ancienne directrice générale de la Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF), elle a su mobiliser les forces vives des milieux entrepreneurial, politique et social afin de favoriser le mieux-être des parents et des enfants, et ce, dans toutes les régions du Québec. Grandement impliquée dans la métropole, elle est actuellement administratrice de Tourisme Montréal et du Théâtre de la LNI et fut, de 2013 à 2017, conseillère municipale pour l'arrondissement de Verdun, en plus d'avoir cofondé en 2012 le centre de loisirs multigénérationnel La Station, à l'Île-des-Sœurs. Forte de son parcours diversifié, il ne fait aucun doute, aujourd'hui, qu'elle saura mener l'ARIHQ encore plus loin pour maintenir et faire grandir le réseau d'hébergement au Québec.

« Je tiens à remercier le conseil d'administration de l'ARIHQ pour sa confiance. J'aurai à cœur de poursuivre le travail de Johanne Pratte et ce avec le soutien et l'apport de la dynamique et rigoureuse équipe en place. Je veux contribuer au bien-être des résidents et à la prospérité des ressources intermédiaires du Québec, explique Marie-Eve Brunet Kitchen. Les défis seront multiples dans les prochaines années et ce sera ensemble, que nous pourrons les relever! »

À propos de L'ARIHQ

Le réseau des ressources intermédiaires d'hébergement (RI) compte plus de 1 100 ressources intermédiaires qui hébergent plus de 17 000 personnes vulnérables -- des aînés en perte d'autonomie, des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, un handicap physique, une problématique de santé mentale ou de toxicomanie -- dans toutes les régions du Québec. Ces RI embauchent plus de 14 000 employés, dont près de 80 % sont des femmes. L'ARIHQ est reconnue officiellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour représenter toutes les ressources intermédiaires d'hébergement pour adultes du Québec.

