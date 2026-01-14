Mme Stephanie Greer dirigera Assuris dans le prochain chapitre de la préparation en cas de règlement de faillite dans le secteur de l'assurance vie et santé au Canada

TORONTO, le 14 janv. 2026 /CNW/ - Le conseil d'administration d'Assuris a le plaisir d'annoncer la nomination de Mme Stephanie Greer au poste de présidente et cheffe de la direction, à effet du 20 mai 2026, date du départ à la retraite de M. Paul Petrelli.

Stephanie Greer (Groupe CNW/Assuris)

Mme Stephanie Greer, FSA, FICA, compte plus de 10 ans d'expérience dans la gestion du risque d'assurance et la protection des assurés. Elle détient une vaste expertise en matière de risque de solvabilité, de préparation en cas de règlement de faillite et de collaboration avec les autorités réglementaires. Plus récemment, elle a occupé le poste de vice-présidente directrice d'Assuris, où elle a dirigé la préparation de l'organisation en cas de règlement de faillite de nos compagnies membres, et a fait progresser les initiatives sur la détection précoce des risques et la sensibilisation des consommateurs. Avant de joindre Assuris, Mme Greer a travaillé 15 ans dans l'industrie de l'assurance vie, notamment dans le domaine du conseil et auprès d'une multinationale canadienne d'assurance vie et santé.

« Le conseil d'administration est ravi d'accueillir Mme Stephanie Greer à titre de présidente et cheffe de la direction d'Assuris », a déclaré M. Frank Swedlove, président du conseil d'administration. « Elle possède le leadership, l'expérience et les compétences nécessaires pour guider l'évolution de l'organisation, notamment en abordant les sujets de plus en plus complexes et urgents qui entourent aujourd'hui la planification de règlement de faillite dans le secteur de l'assurance vie et santé au Canada. »

M. Swedlove a également salué la contribution du président et chef de la direction sortant, M. Paul Petrelli :

« Au nom du conseil d'administration, je tiens à remercier chaleureusement M. Petrelli pour son leadership et son dévouement exceptionnels au cours des cinq dernières années. Durant son mandat, M. Petrelli a réorganisé la structure de l'organisation en vue de renforcer son expertise et ses capacités, d'élargir son rôle à la planification en cas de règlement de faillite et d'améliorer les niveaux de protection des consommateurs. Il a également tissé des liens avec des organisations semblables à l'échelle mondiale, dans le cadre de ses fonctions de président du Forum international des fonds de garantie des assurances. Nous le remercions de sa contribution et lui souhaitons une heureuse retraite. »

Mme Stephanie Greer a fait part de ses réflexions sur son mandat à venir :

« C'est un honneur pour moi d'accepter cette nomination et de bâtir sur les fondations solides établies par M. Petrelli. Je suis prête à travailler avec le conseil d'administration, l'équipe de direction et l'ensemble de nos parties prenantes afin de poursuivre notre engagement à protéger les assurés, en tant que société cheffe de file dans le règlement des faillites des compagnies d'assurance au Canada. »

Assuris est une société d'indemnisation indépendante à but non lucratif financée par l'industrie. Notre mission est de protéger les assurés canadiens en cas de faillite de leur compagnie d'assurance vie et santé. Assuris est désignée par le ministère fédéral des Finances dans la Loi sur les compagnies d'assurance du Canada et reconnue par l'Autorité des marchés financiers (l'Autorité) comme l'organisme d'indemnisation dont les membres sont des assureurs vie et santé à charte du Québec. Pour plus d'information sur Assuris, veuillez visiter le site assuris.ca/fr.

SOURCE Assuris

Contact : Adrien Bonhomme, Vice-président adjoint, Communications, Courriel : [email protected]