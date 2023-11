MONTRÉAL, le 14 nov. 2023 /CNW/ - L'abordabilité et le climat sont des crises qui s'additionnent et se chevauchent. Les gens sont aux prises avec les deux et partout au pays, les Canadiens en ont assez de faire des compromis. On ne devrait pas en faire lorsqu'il s'agit des nécessités de base : le logement, la nourriture, le transport et le climat.

Aujourd'hui a lieu le lancement officiel du Conseil d'action sur l'abordabilité (CAA), une collaboration innovante de divers responsables politiques et communautaires. Le Conseil adopte une démarche de décloisonnement pour proposer un ensemble de solutions « tout compris » visant à répondre aux besoins fondamentaux des Canadiens d'une manière plus intégrée, en articulant une approche fondamentalement différente de l'élaboration des politiques.

Le Conseil d'action sur l'abordabilité-une collaboration innovante de divers responsables politiques et communautaires.

« Nous ne pouvons plus nous permettre des solutions ponctuelles ou à somme nulle qui ne tiennent pas compte de tous les aspects de la vie des gens et des défis auxquels ils sont confrontés. Les Canadiens ont besoin et méritent des aides qui leur permettent de vivre de manière plus sécuritaire et plus abordable », déclare Brendan Haley, directeur des politiques d'Efficacité énergétique Canada et membre du CAA.

Le CAA publie aujourd'hui deux nouvelles notes d'information qui proposent des solutions concrètes pour rendre les logements plus durables et plus abordables, en particulier pour les personnes à faible revenu.

Face à la montée en flèche des prix des loyers et des maisons, les Canadiens ont du mal à trouver et à entretenir des logements qu'ils peuvent s'offrir. Nos notes d'information recommandent au gouvernement fédéral de mener des efforts ambitieux pour rénover les logements existants et accélérer la construction de nouvelles unités de logement abordables, à faible émission de carbone et résilientes.

Afin de réduire les coûts énergétiques et les risques climatiques auxquels sont confrontés les ménages à faibles revenus vivant dans des vieilles maisons, le CAA recommande au gouvernement fédéral d'offrir un programme de rénovation gratuit - avec des thermopompes et d'autres améliorations résidentielles - visant à rendre environ 100 000 maisons par an plus abordables, plus écoénergétiques et plus résistantes aux changements climatiques.

« Réduire la dépendance de tous les ménages à l'égard de l'énergie et des coûts associés aux risques climatiques croissants est essentiel pour aborder la question de l'abordabilité et mettre en place des mesures d'allègement », a déclaré Mme Haley. « Les programmes fédéraux existent, mais ils ont besoin d'une importante remise à neuf pour combler les besoins des Canadiens à faible revenu. »

Il faut également créer davantage de nouveaux logements abordables et durables pour répondre aux besoins des personnes à faibles revenus qui luttent pour trouver un logement.

« Le Canada peut construire et favoriser des communautés durables et inclusives grâce à une stratégie de logement abordable qui apporte une aide complète et qui saisit les opportunités à court terme », explique Cherise Burda, directrice de City Building TMU et membre du CAA. « Cela signifie qu'il faut créer des infrastructures de logements abordables, accessibles, écoénergétiques et résilientes face aux changements climatiques. »

Le CAA demande au gouvernement fédéral de construire un million de logements communautaires à loyer indexé sur les revenus d'ici à 2030. Pour s'aligner sur les objectifs en matière de lutte aux changements climatiques et offrir une abordabilité durable, ces logements devraient être construits à proximité des transports en commun et répondre à des codes et des normes d'efficacité énergétique et de résistance aux changements climatiques.

Le logement durable est une priorité majeure pour le gouvernement fédéral. Les recommandations du Conseil d'action sur l'abordabilité apportent des solutions essentielles pour rendre les logements durables accessibles aux personnes à faible revenu, une première étape cruciale pour résoudre la crise du logement.

Au cours des prochains mois, le Conseil d'action sur l'abordabilité présentera d'autres notes d'information qui traiteront d'autres besoins fondamentaux tels que le transport et l'alimentation. Le tout aboutira à un rapport complet au début de l'année 2024.

À propos du Conseil d'action sur l'abordabilité

Le CAA est un groupe pancanadien dévoué qui rassemble divers experts en politiques publiques et des leaders du milieu communautaire pour proposer de nouvelles approches en matière d'élaboration de politiques qui tiennent compte de tous les besoins fondamentaux, y compris le logement, l'alimentation, le transport et un climat habitable. Il s'agit d'une initiative de l'Institut de recherche en politiques publiques, de Destination Zero, de la Fondation de la famille Trottier et de la Fondation McConnell.

