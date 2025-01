MONTRÉAL, le 14 janv. 2025 /CNW/ - Dix pour cent des Canadiens vivent dans des communautés dont la main-d'œuvre est exposée à des perturbations dans les années à venir en raison des efforts nationaux et internationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, selon un nouveau projet de recherche majeur mené par l'Institut de recherche en politiques publiques (IRPP).

Face aux changements qui se profilent à l'horizon des prochaines décennies en raison des actions menées au Canada et dans le monde, l'IRPP demande aux gouvernements fédéral et provinciaux de mieux coordonner leurs efforts et d'adapter soigneusement leur aide afin d'aider les communautés à transformer leurs économies locales.

Ce n'est là qu'une des principales recommandations issues du projet novateur et à multiples facettes de l'IRPP : Transformations communautaires. Ce projet vise à fournir aux communautés canadiennes les outils et les connaissances nécessaires pour les aider à faire face aux changements qui se produiront au cours des prochaines années.

« Les communautés plus exposées peuvent finalement en sortir gagnantes, avec une économie plus forte et une main-d'œuvre plus qualifiée, mais le processus pour y parvenir peut être ardu », explique Rachel Samson, vice-présidente à la recherche à l'IRPP.

« Les gouvernements peuvent faire certaines choses pour améliorer la résilience des communautés et faciliter les transformations. »

Ces communautés, identifiées par l'IRPP au moyen d'une carte interactive unique en son genre, sont souvent petites, rurales et moins diversifiées sur le plan économique. Certaines d'entre elles, telles que les communautés de constructeurs automobiles, sont déjà en cours de transformation, tandis que d'autres, comme celles qui produisent du gaz naturel, pourraient ne pas être confrontées à la transformation avant des décennies.

Dans les petites communautés, les perturbations peuvent se propager à partir des entreprises individuelles et de leurs travailleurs et affecter les fournisseurs locaux, les services, les revenus des gouvernements et même les marchés du logement.

L'IRPP formule des recommandations :

Renforcer les incitations à l'investissement privé dans les communautés vulnérables : Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux devraient offrir des crédits d'impôt et des subventions plus importants afin d'orienter les investissements vers les communautés qui en ont le plus besoin.

Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux devraient offrir des crédits d'impôt et des subventions plus importants afin d'orienter les investissements vers les communautés qui en ont le plus besoin. Renforcer la planification stratégique du développement économique au niveau local : Les programme de développement des collectivitiés (Sociétés d'aide au développement des collectivités au Québec) financées par le gouvernement fédéral sont basées dans les communautés, sont gouvernées localement et pourraient soutenir les stratégies de transformation menées localement si elles disposaient de ressources suffisantes.

Les programme de développement des collectivitiés (Sociétés d'aide au développement des collectivités au Québec) financées par le gouvernement fédéral sont basées dans les communautés, sont gouvernées localement et pourraient soutenir les stratégies de transformation menées localement si elles disposaient de ressources suffisantes. Créer un Centre canadien de transformation communautaire : Un centre d'information centralisé permettrait de partager les données, les études de cas et les meilleures pratiques à l'échelle nationale, réduisant ainsi la nécessité pour chaque communauté de partir de zéro.

Les recommandations futures du projet porteront sur les besoins en matière de compétences et de formation, les ajustements de l'assurance-emploi, l'aide aux principaux employeurs et le renforcement des aides sociales. D'ici 2026, le projet fournira un ensemble complet de recherches, d'analyses, de données et de recommandations.

« Les communautés canadiennes seront confrontées à une multitude de défis au cours des prochaines décennies, alors même que les gouvernements devront faire face à de graves difficultés budgétaires. Nous avons besoin de politiques et de programmes stratégiques, collaboratifs et, en fin de compte, locaux, qui aideront nos communautés à saisir les opportunités et à répondre aux perturbations », a déclaré Jennifer Ditchburn, présidente et chef de la direction de l'IRPP.

Pour en savoir plus, veuillez visiter irpp.org/fr/transformations-communautaires/.

Vous y trouverez :

Le projet Transformations communautaires est une initiative de l'Institut de recherche en politiques publiques, en partenariat avec le Community Data Program du Réseau canadien de développement économique communautaire, The Energy Mix et de nombreux experts. Ce projet a été en partie financé par Vancity, la Fondation McConnell et la Fondation Max Bell. Fermement attaché à son indépendance éditoriale, l'IRPP conserve le plein contrôle du contenu de toutes ses publications.

