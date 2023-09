Le Conseil canadien des normes d'information sur la durabilité poursuit sur sa lancée en accueillant trois nouveaux membres, et rencontre des représentants de l'International Sustainability Standards Board

TORONTO, le 14 sept. 2023 /CNW/ - Le Conseil canadien des normes d'information sur la durabilité (CCNID) continue de soutenir l'adoption des normes internationales d'information sur la durabilité au Canada : il accueille ainsi trois nouveaux membres qui viennent accroître sa représentation géographique et l'étendue de son expertise, tout en resserrant ses liens avec l'International Sustainability Standards Board (ISSB).

Le CCNID, qui est entré en fonction en juin dernier et qui compte maintenant 12 membres, se réunira à Montréal aujourd'hui et demain. Il profitera de l'occasion pour rencontrer les représentants du bureau montréalais de l'ISSB.

« Nous sommes ravis d'accueillir au sein du CCNID trois leaders reconnus dans le milieu de la durabilité. Leurs connaissances et leur expertise sont des atouts très précieux qui permettront au CCNID de poursuivre la croissance de ses activités et de son processus décisionnel, afin de soutenir l'adoption des normes internationales d'information sur la durabilité au Canada », explique Lorraine Moore, présidente du Conseil de surveillance de la normalisation comptable et coprésidente du Comité d'établissement du CCNID.

Ces nouvelles nominations reflètent la priorité essentielle du Comité d'établissement, soit d'accroître la représentation du Québec.

« Pour le nouveau CCNID, notre priorité a été - et continue d'être - d'attirer les bonnes personnes, et donc de privilégier la diversité sur le plan de l'expérience professionnelle et de la représentation géographique. Ainsi, le CCNID est bien placé pour collaborer avec d'autres organisations, tant à l'échelle nationale qu'internationale, afin de veiller à ce que l'adoption des normes au Canada réponde aux besoins de notre marché », ajoute Kevin Nye, président du Conseil de surveillance de la normalisation en audit et certification et coprésident du Comité d'établissement du CCNID.

Nouvelles nominations au CCNID

Catherine Isabelle , directrice principale, Durabilité et innovation climatique, Investissements PSP. Mme Isabelle est établie au Québec.

, directrice principale, Durabilité et innovation climatique, Investissements PSP. est établie au Québec. Daniel Charron , vice-président, Engagement sociétal et affaires publiques, Fondaction. M. Charron est établi au Québec.

, vice-président, Engagement sociétal et affaires publiques, Fondaction. M. Charron est établi au Québec. Sandra Odendahl , première vice-présidente et lead, Développement durable et diversité, Banque de développement du Canada (BDC). Mme Odendahl est établie en Ontario .

Voir la liste des membres actuels du CCNID.

Prochaines étapes

Il est important que le CCNID continue de travailler en partenariat avec l'ISSB pour soutenir l'adoption des normes IFRS S1 Obligations générales en matière d'informations financières liées à la durabilité et IFRS S2 Informations à fournir en lien avec les changements climatiques au Canada. La réunion du CCNID d'aujourd'hui portera notamment sur la stratégie de soutien à la mise en œuvre des normes IFRS S1 et IFRS S2 au Canada.

« Les partenariats et les relations établis avec des organisations et des personnes au Canada et à l'étranger sont essentiels pour l'atteinte de l'objectif du CCNID, qui est de veiller à ce que les normes d'information sur la durabilité soient adaptées à notre pays, précise Charles-Antoine St-Jean, président du CCNID. Nous nous efforçons d'établir un dialogue constructif avec les parties intéressées et concernées par les premières normes internationales d'information sur la durabilité. »

Lisez la FAQ sur le CCNID pour vous assurer d'être au fait des dernières

nouvelles sur ce sujet.

D'autres nominations sont prévues cette année; il s'agira vraisemblablement d'utilisateurs d'états financiers ayant une expertise en matière de changements climatiques.

Nous poursuivrons notre collaboration avec les autorités de réglementation du Canada, desquelles relève la question de l'application obligatoire des normes pour les entreprises canadiennes ayant une obligation d'information du public.

Pour en savoir plus

FRASCanada.ca/CCNID

SOURCE Normes d'information financière et de certification Canada

Renseignements: Daniella Girgenti, directrice, Communications - Normes d'information financière et de certification Canada, [email protected], 416-204-3482