IQALUIT, NU, le 29 août 2025 /CNW/ - Le Conseil canadien des ministres des pêches et de l'aquaculture (CCMPA) s'est réuni au cours des deux derniers jours à Iqaluit, au Nunavut. La ministre des Pêches, l'honorable Joanne Thompson, et le ministre des Services aux collectivités du Nunavut, l'honorable David Akeeagok, ont coprésidé la réunion, à laquelle ont participé leurs homologues provinciaux et territoriaux.

Les ministres ont discuté du renforcement du commerce et de la compétitivité des produits canadiens du poisson et des fruits de mer. Ils ont notamment abordé la nécessité de soutenir la croissance des pêches et de l'aquaculture durables, de réduire davantage les obstacles au commerce interprovincial, de cibler des possibilités de diversification des marchés et d'assurer la croissance du marché intérieur. La ministre fédérale a également offert une mise à jour sur le projet de loi C-5 et ses implications.

Les ministres ont échangé des idées sur les mesures visant à soutenir la croissance économique dans les secteurs des pêches et de l'aquaculture. Les discussions ont notamment porté sur l'importance des programmes de financement qui répondent aux besoins uniques des gouvernements et de la nécessité d'avoir accès à des chaînes d'approvisionnement modernes et résilientes.

Les ministres ont parlé de la contribution actuelle et potentielle de l'aquaculture à l'économie et à la sécurité alimentaire, reconnaissant la nécessité de mener des recherches, de favoriser l'innovation et d'offrir du soutien pour faire progresser le secteur.

Les ministres ont convenu de l'importance d'une gestion durable des pêches qui équilibre la conservation et les avantages socioéconomiques pour les communautés, les peuples autochtones et les économies locales.

Les priorités soulevées comprenaient l'application de la loi sur les activités de pêche illégale pour dissuader, détecter et prévenir la pêche illégale dans les eaux intérieures. La ministre fédérale a également présenté une mise à jour sur les efforts de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans les eaux internationales.

Le gouvernement du Nunavut a présenté son approche collaborative de cogestion avec les communautés autochtones, qui repose sur l'Inuit Qaujimajatuqangit (IQ) Ikajuqtigiinniq - Travailler ensemble dans un but commun. La présentation a suscité l'intérêt parmi les autres gouvernements, y compris l'importance de collaboration avec les peuples autochtones.

Les ministres ont réaffirmé leur engagement à protéger les écosystèmes aquatiques en empêchant l'arrivée et la propagation d'espèces aquatiques envahissantes. Les discussions ont porté sur le renforcement de la collaboration entre les gouvernements fédéral et provinciaux, la reconnaissance des risques et l'urgence de mettre en œuvre davantage de mesures, tant en matière de prévention que d'intervention.

Enfin, les ministres ont convenu que le CCMPA est un important forum de dialogue et de coopération entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Les ministres continueront de travailler en partenariat pour promouvoir la durabilité, la compétitivité et la croissance du secteur canadien du poisson et des fruits de mer, dans un contexte où il est essentiel de tenir compte des changements climatiques et de l'incertitude économique.

Citations

« La pêche et l'aquaculture favorisent la création d'emplois de qualité et renforcent les économies locales dans les collectivités rurales, nordiques et côtières partout au Canada. Au cours des deux derniers jours, mes collègues provinciaux et territoriaux et moi-même nous sommes penchés sur les moyens de collaborer afin d'aider le secteur à s'adapter aux nouveaux défis et à saisir les nouvelles occasions qui se présentent. Je tiens à remercier sincèrement le ministre Akeeagok et son équipe pour leur accueil chaleureux et pour avoir organisé cette réunion productive. »

L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches

« Ce fut un honneur pour le Nunavut d'accueillir le Conseil canadien des ministres des Pêches et de l'Aquaculture. Il est essentiel que nous travaillions ensemble pour garantir que nos pêches demeurent solides, durables et présentes pour les générations futures dans toutes les régions du Canada. »

L'honorable David Akeeagok, ministre des Services aux collectivités

Faits en bref

Le CCMPA est le principal forum d'engagement multilatéral entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour aborder les questions de pêche et d'aquaculture d'importance pancanadienne.

Le mandat principal du CCMPA est de promouvoir la coopération intergouvernementale dans les domaines de la pêche et de l'aquaculture en eau douce et en mer, et de fournir un forum permettant d'établir et d'atteindre des objectifs communs.

