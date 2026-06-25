Le Conseil canadien des autorités de réglementation des courtiers hypothécaires (CCARCH) publie son plan stratégique 2026-2029

TORONTO, le 25 juin 2026 /CNW/ - Le CCARCH publie aujourd'hui son plan stratégique 2026-2029. Au cours des trois prochaines années, les membres du CCARCH continueront à collaborer et à promouvoir une amélioration de l'efficacité, de l'efficience et de l'uniformité en matière de réglementation afin de renforcer la protection des consommateurs.

Le plan stratégique vise à augmenter la mobilité de la main-d'œuvre, l'uniformité réglementaire et la collaboration entre les membres du CCARCH. Il réaffirme également l'engagement du CCARCH à renforcer la protection des consommateurs, à promouvoir le professionnalisme et à soutenir la compétence des personnes soumises à la réglementation dans l'ensemble du secteur.

Antoinette Leung, présidente du CCARCH, a déclaré : « Notre plan stratégique 2026-2029 reflète notre engagement commun en faveur de la collaboration et d'une meilleure coordination réglementaire. En travaillant ensemble, nous souhaitons renforcer la protection des consommateurs et répondre efficacement aux risques et aux tendances en constante évolution dans le secteur. »

Le plan stratégique 2026-2029 du CCARCH est accessible sur le site Web du CCARCH.

À propos du Conseil canadien des autorités de réglementation des courtiers hypothécaires :

Le CCARCH regroupe toutes les autorités de réglementation chargées de l'application de la législation relative aux courtiers hypothécaires et de la réglementation du secteur dans leurs territoires respectifs au Canada. Le CCARCH est un forum destiné aux organismes canadiens de réglementation des courtiers hypothécaires, qui leur permet de collaborer et de promouvoir une amélioration de l'efficacité, de l'efficience et de l'uniformité en matière de réglementation, au service de l'intérêt public.

Contact:

Russ Courtney

Agent principal des relations avec les médias et des communications numériques

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Courriel : [email protected]

SOURCE Conseil canadien des autorités de réglementation des courtiers hypothécaires