QUÉBEC, le 15 août 2023 /CNW/ - Le congrès annuel Xplor, organisé par l'Association de l'exploration minière du Québec (AEMQ) se déroulera du 30 octobre au 2 novembre 2023 à l'hôtel Le Westin Montréal.

Le congrès Xplor, c'est quatre jours d'ateliers et de formation qui réunit les membres de la filière québécoise de l'exploration minière sous un même toit. Ensemble, les explorateurs s'y retrouvent pour réseauter, parfaire leurs connaissances et préparer l'avenir.

LES ATELIERS

Les 30 et 31 octobre, les participants inscrits assisteront aux ateliers de formation continue. Des formateurs de renom, notamment M. Gérald Riverin, traiteront de différents sujets pertinents pour approfondir les pratiques et les connaissances. Ceux-ci répondent aux exigences de formation continue des différents ordres professionnels.

L'assemblée générale annuelle de l'AEMQ, le 31 octobre 2023, conclura ces deux premières journées de congrès. C'est à ce moment que les membres de l'Association procéderont à l'élection des nouveaux administrateurs.

L'EXPOSITION

Les 1 et 2 novembre laissent place à l'exposition commerciale, aux conférences et aux activités sociales. Près de 1000 participants sont attendus pour explorer les allées du congrès, visiter les kiosques des 75 exposants et professionnels de la filière minérale québécoise et écouter les quelque 40 conférenciers de renom au programme.

Le 1er novembre, un déjeuner de réseautage, organisé par Women in Mining (WIM AT et Québec), permettra aux participants inscrits de discuter des pratiques exemplaires favorisant le recrutement et l'intégration des femmes au sein de la filière minérale québécoise. La journée se terminera avec la tenue du Gala Reconnaissance, qui vise à célébrer et à souligner le travail d'exception des intervenants du secteur de l'exploration minière se démarquant par leur dynamisme et leur esprit d'entreprise.

Le 2 novembre, le projet de réhabilitation des sites d'exploration minière abandonnés au Nunavik sera présenté lors du déjeuner. Ensuite, l'état de l'exploration minière au Québec, entre continuité et évolution, sera discuté pendant le dîner-conférence du midi. Ces activités sociales seront accessibles aux personnes inscrites.

Ce rendez-vous annuel permet aux différents intervenants du secteur de l'exploration minière du Québec de se rencontrer, de parler de leurs expériences et de créer des liens, voire de futurs partenariats. L'édition 2023 s'annonce prometteuse. Restez à l'affût!

Ensemble, faisons progresser l'exploration minière.

À PROPOS DE L'ASSOCIATION DE L'EXPLORATION MINIÈRE DU QUÉBEC (AEMQ)

L'AEMQ est une association professionnelle et industrielle reprÉsentant les intervenants dans le domaine de l'exploration miniÈre au QuÉbec. FondÉe en 1975, l'Association a comme mission de promouvoir l'exploration durable et responsable des ressources minÉrales du QuÉbec et leur contribution essentielle À l'Économie quÉbÉcoise. Elle rassemble 1 200 membres individuels. L'Association organise annuellement Xplor, un congrÈs qui rassemble la filiÈre minÉrale quÉbÉcoise. L'ÉvÉnement se tiendra À MontrÉal du 30 octobre au 2 novembre 2023.

Renseignements: Valérie Fillion, AEMQ, 819 762-1599 #2224