MONTRÉAL, le 31 janv. 2024 /CNW/ - Le Congrès national des Italo-canadiens (CNIC Canada) annonce avec fierté une fusion triomphante entre patrimoine et innovation pour commémorer son 50e anniversaire à travers un voyage spectaculaire en train à travers le pays et le lancement de italcanheritage.ca, un site Web révolutionnaire qui réunit les associations communautaires italiennes d'un océan à l'autre.

La pièce maîtresse des festivités du 50e anniversaire est le "Voyage italien à travers le Canada", une odyssée en train à couper le souffle symbolisant la vibrante toile de fond de la culture italienne tissée dans le paysage canadien. Débutant à Vancouver, cette aventure sans précédent traversera le pays, faisant escale dans des endroits emblématiques pour célébrer les contributions des Italo-canadiens.

Les activités débuteront par une cérémonie de levée de drapeau suivie d'un cocktail à Ottawa début juin. L'aventure en train commencera par une fête de lancement le 11 janvier à Vancouver, suivie d'activités communautaires à Edmonton et Winnipeg, ainsi que de soirées de gala à Toronto le 14 juin et à Montréal le 15 juin. Le voyage se terminera à Halifax le 17 juin par un événement de clôture grandiose au quai 21.

Simultanément, le CNIC (Canada) lancera italcanheritage.ca, une plateforme en ligne dynamique conçue pour connecter les associations communautaires italiennes à l'échelle nationale. Cette plateforme offre un espace centralisé aux associations pour promouvoir leurs événements culturels, favorisant la collaboration et l'inclusion. Le site Web sera le témoignage de l'engagement du CNIC à adopter la technologie et à renforcer l'engagement communautaire. Le site complet sera en ligne mi-février.

"Nous sommes ravis d'annoncer cette double célébration de notre 50e anniversaire, combinant le 'Voyage italien à travers le Canada' historique avec le lancement de italcanheritage.ca. Ces initiatives symbolisent notre dévouement à l'unité, à la préservation culturelle et à l'adoption de l'ère numérique pour renforcer les liens communautaires", a déclaré Roberto Colavecchio, président du CNIC (Canada).

À propos du Congrès national des Italo-canadiens : Le Congrès national des Italo-canadiens italiens (CNIC Canada) est une organisation à but non lucratif dédiée à la promotion et à la préservation du patrimoine culturel des Italo-canadiens. Établi en 1974, le CNIC (Canada) sert de force unificatrice pour la communauté italo-canadienne, plaidant en faveur de ses intérêts et contribuant à la mosaïque multiculturelle du Canada.

