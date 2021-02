GUANGZHOU, Chine, 24 février 2021 /CNW/ - Le 28 janvier, GAC MOTOR a tenu l'édition 2021 de son important congrès international des distributeurs. Unis sous le thème du congrès, « Together, Go Better » (Ensemble, progressons), des distributeurs de 26 pays se sont rassemblés « dans les nuages », à différents lieux et heures, pour interagir avec entrain en ligne avec GAC MOTOR.

Grâce au solide soutien dont ont fait preuve ses partenaires mondiaux au cours de 2020, GAC MOTOR a réussi à surmonter la pandémie mondiale et les récessions économiques. L'entreprise a même augmenté ses exportations de 18 % par rapport à l'année précédente, et devient ainsi l'un des trois exportateurs d'automobiles connaissant la croissance la plus rapide en Chine.

Afin de confirmer et de reconnaître le rendement exceptionnel des distributeurs, GAC MOTOR a remis le prix Outstanding Distributor Diamond à Al Jomaih Automotive Company. En 2020, le partenariat fructueux entre Al Jomaih et GAC MOTOR a permis d'obtenir des résultats remarquables sur le marché saoudien.

Au cours du congrès, GAC MOTOR a fait part de son intention de générer une croissance globale afin de susciter des ventes et d'assurer une croissance plus rapide des partenaires de GAC MOTOR avec des distributeurs à l'échelle mondiale.

Sur le plan de la stratégie de produit, GAC MOTOR prévoit mettre en place quatre modèles de carburant et deux nouveaux modèles énergétiques dans le monde. Ils s'ajouteront aux modèles adaptés aux préférences des différentes régions.

GAC MOTOR explorera également de nouveaux canaux comme les voitures commerciales, les voitures d'occasion de marque et les options mobiles pour les déplacements.

M. Yu Jun, président de GAC MOTOR, a souligné que GAC MOTOR irait de l'avant sur tous les fronts pour améliorer sa position dans le secteur. GAC MOTOR sera constituée et positionnée comme « la marque intermédiaire à haut de gamme de la Chine qui jouit d'une renommée internationale ».

M. Zeng He Bin, directeur général de GAC MOTOR, a expliqué : « GAC MOTOR continuera de mettre l'accent sur la création d'une marque axée sur une approche qui tient compte du marché, fondée sur les principales valeurs de notre marque. »

GAC MOTOR a également tenu des congrès régionaux avec ses distributeurs respectifs afin de formuler des politiques commerciales et des stratégies de marché détaillées pour chaque marché. De même, le congrès des distributeurs de la région de la Russie se tiendra en ligne le 25 février.

Le congrès international des distributeurs 2021 de GAC MOTOR a mis en valeur les ambitions et l'énergie de GAC MOTOR, suscitant la confiance de tous les distributeurs et partenaires. À l'avenir, GAC MOTOR se concentrera sur les marchés stratégiques et les modèles de voitures, en offrant les valeurs de sa marque, tout en améliorant sa réputation. Par conséquent, les consommateurs profiteront de produits de meilleure qualité, d'une expérience à la fine pointe de la technologie et d'un mode de vie automobile plus satisfaisant.

SOURCE GAC MOTOR

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : YuChi, +8613502273642