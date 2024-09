TORONTO, le 26 sept. 2024 /CNW/ - L'Institut des fonds d'investissement du Canada (IFIC) a publié aujourd'hui le rapport Financer l'avenir : L'incidence économique du secteur canadien des fonds d'investissement, produit par le Conference Board du Canada. Le rapport met l'accent sur la santé du secteur des fonds d'investissement et sa contribution au Canada.

« Cette recherche souligne le rôle crucial du secteur des fonds d'investissement dans le soutien des Canadiens, tant sur le plan de l'épargne personnelle que de la croissance économique en général, » a déclaré Andy Mitchell, président et chef de la direction de l'IFIC. « Comme les Canadiens dépendent de plus en plus des fonds communs de placement et des FNB pour atteindre leurs objectifs financiers, il est essentiel de reconnaître que ce secteur contribue également de façon importante à la création d'emplois, aux revenus des gouvernements et au PIB global - un indicateur clé de la santé économique, » ajoute-t-il.

Importance du secteur des fonds d'investissement

Le PIB du secteur des fonds d'investissement a augmenté de façon extraordinaire de 82 % entre 2012 et 2023, comparativement à 23 % pour l'économie canadienne dans son ensemble. De plus, le secteur a enregistré d'importants gains de productivité au cours de la dernière décennie, attribuables à la technologie et à l'innovation. Cette croissance s'est produite au cours d'une période où la productivité globale s'est aplatie dans tous les secteurs.

Selon le rapport, en 2023 le secteur des fonds d'investissement a :

ajouté 48,1 G$ au produit intérieur brut (PIB) du Canada , ce qui représente 2,1 % du PIB total du pays;

, ce qui représente 2,1 % du PIB total du pays; généré des revenus de 42,6 G$;

soutenu 415 320 emplois à temps plein, ce qui représente 2,5 % de tous les emplois à temps plein au Canada , soit environ l'équivalent du nombre d'emplois à temps plein en Nouvelle-Écosse; et

, soit environ l'équivalent du nombre d'emplois à temps plein en Nouvelle-Écosse; et payé 21,7 G$ en impôts.

Croissance de l'épargne-retraite privée

Le rapport a révélé que les Canadiens comptent davantage sur l'épargne personnelle pour financer leur retraite. Pour les personnes âgées de 65 ans et plus, le revenu de retraite privé, en pourcentage du revenu total, est passé de 18 % en 1990 à 33 % en 2022. Parallèlement, la proportion de travailleurs rémunérés couverts par un régime de retraite collectif offert par l'employeur a diminué et sa valeur a aussi diminué.

Aujourd'hui, plus de la moitié des Canadiens possèdent des fonds communs de placement et le quart possèdent des FNB. Ensemble, les fonds communs de placement et les FNB représentent le tiers de tout le patrimoine financier privé.

Innovation dans le secteur

Le secteur continue d'évoluer à mesure que les tendances des investisseurs évoluent. Les préférences des consommateurs à l'égard des FNB et des placements autonomes transforment le secteur et les sources de revenus. Le secteur a également réagi à l'intérêt croissant des consommateurs pour l'investissement responsable en offrant un plus grand nombre de fonds de ce type. Le rapport prévoit que cette tendance de l'adaptation du secteur continuera de stimuler la croissance au cours des prochaines années.

Il souligne également qu'au cours de la dernière décennie, les investisseurs canadiens ont payé beaucoup moins de frais associés aux fonds communs de placement. Le rapport souligne que le RFG moyen des fonds communs de placement au Canada, pour les fonds à long terme, est passé de 2,06 % à 1,47 % entre 2013 et 2023. Il s'agit d'une baisse de 29 %.

À propos du secteur des fonds d'investissement

Le secteur des fonds d'investissement offre aux Canadiens la possibilité d'investir dans des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse (FNB) gérés par des professionnels. Dans le secteur, les gestionnaires de fonds créent et gèrent ces fonds, tandis que les courtiers en placement (les représentants en services financiers) fournissent des conseils et distribuent ces fonds au public. Le secteur fournit également des capitaux essentiels pour soutenir les activités des entreprises canadiennes. En 2023, le secteur a investi 525 milliards de dollars dans des sociétés ouvertes canadiennes, 237 milliards de dollars en obligations de sociétés canadiennes et 246 milliards de dollars en obligations du gouvernement canadien.

À propos de l'IFIC

L'Institut des fonds d'investissement du Canada est la voix de l'industrie des fonds d'investissement au Canada. L'IFIC réunit environ 150 organisations, dont des gestionnaires de fonds, des courtiers, des fournisseurs de services professionnels et de services administratifs. Il vise à renforcer l'intégrité du secteur des fonds d'investissement, favoriser la confiance du public à l'égard des fonds d'investissement et permettre aux investisseurs d'obtenir de bons résultats. En faisant le lien entre les épargnants canadiens et l'économie du pays, notre secteur contribue grandement à la croissance économique et à la création d'emplois.

À propos du Conference Board du Canada

Le Conference Board du Canada est le principal organisme de recherche indépendant du pays. Depuis 1954, il fournit des recherches qui soutiennent le processus décisionnel fondé sur les faits pour résoudre les problèmes les plus difficiles du Canada. Pour en savoir plus sur notre impact, cliquez ici (en anglais seulement). Suivez le Conference Board du Canada sur Twitter @ConfBoardofCda.

