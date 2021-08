Le gagnant de cette année recevra 25 000 $ en espèces et des prix en nature. Le finaliste en deuxième place sera également admissible à recevoir un prix en argent de 10 000 $. L'Institut ontarien du cerveau contribue généreusement à raison de 50 % de ces prix en argent.

La date limite pour soumettre une candidature est le 20 septembre 2021 à 23 h 59, heure de l'Est. (Cinq finalistes seront sélectionnés parmi les candidatures.)

Les finalistes présenteront leurs technologies et services novateurs à un groupe de juges experts dans le cadre de la Semaine de l'innovation AgeTech, un événement virtuel organisé par AGE-WELL qui se déroulera du 4 au 8 octobre 2021.

Pour soumettre votre candidature ou pour en savoir plus, veuillez consulter la page principale du concours.

« Nous sommes ravis d'organiser une fois de plus ce concours de présentation qui met en vedette des solutions technologiques inspirantes favorisant le vieillissement en santé, a déclaré Alex Mihailidis, directeur scientifique et chef de la direction d'AGE-WELL, le réseau canadien axé sur les technologies et le vieillissement. Tout cela contribue à assurer la prospérité du secteur de la technologie et du vieillissement au Canada, qui offre des produits qui font une différence significative dans la vie des gens et génèrent des avantages économiques pour la population canadienne. »

Au cours des six dernières années, AGE-WELL a été un catalyseur de l'innovation technologique permettant aux Canadiens âgés de mener une vie saine, indépendante et active tout en faisant progresser le secteur canadien de la technologie et du vieillissement.

M. Mihailidis a reconnu l'Institut ontarien du cerveau (IOC) comme principal commanditaire du Défi d'impact national d'AGE-WELL de 2021, contribuant ainsi à faire de cet événement AgeTech le plus important à ce jour.

« Nous sommes heureux de commanditer le Défi d'impact national d'AGE-WELL. Le modèle de l'IOC repose sur la collaboration, et grâce à ce partenariat, ces deux organisations peuvent contribuer à façonner et à accroître l'innovation en matière de technologie de la santé à l'échelle provinciale et nationale, a affirmé Tom Mikkelsen, président et directeur scientifique de l'IOC. Nous continuerons de promouvoir une approche écosystémique pour appuyer les entreprises de neurotechnologie en démarrage partout au Canada avec des intervenants clés, comme AGE-WELL. »

AGE-WELL remercie les deux commanditaires du concours, l'Institut ontarien du cerveau (principal commanditaire) et Bereskin & Parr (prix pour les services de propriété intellectuelle).

Au sujet d'AGE-WELL :

AGE-WELL NCE Inc. est le Réseau canadien axé sur les technologies et le vieillissement. Le réseau pancanadien rassemble des chercheurs, des personnes âgées, des aidants naturels, des organismes partenaires et de futurs chefs de file afin d'accélérer la mise en œuvre de solutions technologiques qui font une différence significative dans la vie des Canadiens. Les chercheurs d'AGE-WELL produisent des technologies, des services, des politiques et des pratiques servant à améliorer la qualité de vie des personnes âgées et des aidants naturels et à générer des avantages sociaux et économiques pour le Canada. AGE-WELL est financé dans le cadre du Programme des réseaux de centres d'excellence du gouvernement fédéral. www.agewell-nce.ca.

