À l'approche de la Journée nationale de l'entrepreneuriat, quatre petites entreprises (de Mississauga, Montréal et Saint-Hyacinthe) se distinguent dans les différentes catégories du concours annuel d'eBay Canada.

TORONTO, le 6 nov. 2023 /CNW/ - eBay a le plaisir d'annoncer les lauréats de la 19e édition du concours Entrepreneur de l'année 2023. Sachant conjuguer innovation et passion, ces membres de notre communauté de vendeurs, ont su tirer parti de la plateforme mondiale d'eBay, comptant quelque 132 millions d'acheteurs dans 190 marchés, pour maximiser leurs activités et développer leurs petites entreprises.

« Dans le contexte actuel, il est essentiel que les entreprises canadiennes puissent rayonner au-delà de nos frontières, et ce, aussi bien au profit des vendeurs que des acheteurs », a déclaré Garry Thaniel, directeur général d'eBay Canada. « Nos lauréats illustrent parfaitement comment l'utilisation de la plateforme internationale d'eBay permet non seulement aux entreprises de prospérer au sein de leurs communautés locales, mais aussi de profiter d'un bassin d'acheteurs à l'échelle mondiale. »

En plus des catégories existantes, nous avons ajouté le prix Vendeur écoresponsable de l'année, qui vise à récompenser un vendeur ayant su utiliser la plateforme eBay pour promouvoir une économie plus verte et plus durable dans le contexte du commerce électronique.

Découvrez ci-dessous les gagnants du concours Entrepreneur de l'année 2023 d'eBay Canada :

Entrepreneur de l'année : Karn Rai de SlabSharks , Mississauga ( Ontario ). En 2022, Karn et son groupe d'amis, tous fervents amateurs de cartes à collectionner et désormais copropriétaires, ont constaté que le marché canadien souffrait d'une pénurie de consignataires de cartes à collectionner. Depuis le début de ses activités, SlabSharks a considérablement augmenté sa présence dans les foires et les expositions au Canada . L'entreprise regroupe désormais plus de 500 consignataires uniques en Amérique du Nord. Dès la première année, les ventes sur eBay ont atteint les sept chiffres, et elles ont déjà plus que doublé en 2023.





Consultez la biographie complète des gagnants ici .

Dans le cadre de son engagement continu à promouvoir des communautés saines et sécuritaires pour les propriétaires de petites entreprises canadiennes, eBay participe fièrement au programme Digital Main Street et au Programme canadien d'adoption du numérique. En fournissant des ressources dédiées aux entreprises, les deux programmes offrent des avantages exclusifs et des séances de formation qui permettent aux entreprises ayant pignon sur rue de se lancer facilement dans le commerce en ligne et d'intégrer la plateforme commerciale d'eBay.

À propos du concours Entrepreneur de l'année d'eBay Canada

Sélectionnés parmi un nombre record de candidatures reçues en ligne, les gagnants de cette année recevront des prix en argent allant de 5 000 à 10 000 dollars canadiens à investir dans leur entreprise. En plus des prix en argent, chaque gagnant recevra une inscription d'un an à une Boutique eBay de niveau supérieur, une consultation trimestrielle privée pendant un an avec un spécialiste en développement des affaires d'eBay Canada et une séance de photographie professionnelle.

Quelques-unes des catégories :

Entrepreneur de l'année : ce prix récompense le vendeur eBay qui incarne le mieux l'esprit de la communauté de vendeurs d'eBay.

Micromultinationale de l'année : ce prix récompense un vendeur eBay dont la réussite commerciale s'étend au-delà des frontières canadiennes.

Vendeur écoresponsable de l'année : ce prix récompense un vendeur eBay qui a contribué à promouvoir une économie plus verte et plus durable dans le contexte du commerce électronique.

Entrepreneur émergent en commerce électronique de l'année : ce prix récompense un vendeur eBay ayant développé une entreprise résiliente et florissante en intégrant avec beaucoup de succès le commerce électronique comme nouvelle plateforme de vente.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le concours Entrepreneur de l'année d'eBay Canada ici : cafr.eBay.ca/eoy.

Pour en savoir plus sur la façon de lancer votre entreprise en ligne avec eBay, consultez la page suivante : eBay.ca/toujoursenmarche.

