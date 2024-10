Quatre entreprises de Vancouver, Toronto, Lacombe et Sherbrooke - récompensées en tant

que gagnantes nationales du programme annuel d'eBay pour célébrer le Mois de la petite

entreprise.

TORONTO, le 8 oct. 2024 /CNW/ - Les petites entreprises jouent un rôle essentiel en favorisant la créativité, la résilience et l'innovation dans l'économie canadienne, et eBay reconnaît quatre vendeurs uniques qui incarnent ces qualités en tant que gagnants des Prix Entrepreneur de l'année 2024. Maintenant dans sa 20e année, les prix célèbrent les réalisations des entreprises canadiennes sur le marché mondial d'eBay, en reconnaissant un spectre diversifié de vendeurs et les nombreux chemins vers l'entrepreneuriat.

« Nos lauréats des prix Entrepreneur de l'année ont exploité la portée mondiale d'eBay pour prospérer localement et se connecter avec des acheteurs du monde entier, démontrant ainsi le pouvoir du commerce électronique pour générer de nouvelles opportunités et de la croissance », a déclaré Garry Thaniel, directeur général d'eBay Canada. « Je suis profondément impressionné par l'esprit d'entrepreneuriat que je constate au sein de notre communauté de vendeurs canadiens - l'engagement à établir des relations solides, à acquérir une compréhension approfondie des clients et à développer stratégiquement leurs entreprises est une source d'inspiration. »

Cette année, eBay a ajouté une nouvelle catégorie à sa liste de prix, celle de l'Entrepreneur d'une Petite Ville, afin de récompenser les vendeurs établis en dehors des grandes zones métropolitaines et de soutenir la présence des entreprises rurales et des petites villes du Canada sur le marché du commerce électronique.

Les lauréats des prix Entrepreneur de l'année 2024 d'eBay Canada sont les suivants :

Entrepreneur de l'Année - Jessica Oman et Johann Furrer de Storage Warrior à Vancouver , en Colombie-Britannique. Ayant commencé avec seulement 225 $ en 2012, Jessica et Johann ont développé leur entreprise qui compte aujourd'hui près de 7 000 inscriptions actives sur eBay et réalise un chiffre d'affaires annuel à six chiffres. L'entreprise est passée d'un passe-temps à une carrière à plein temps dans le monde du commerce électronique et des objets de collection, et toute la croissance et tous les investissements ont été financés par l'entreprise elle-même. Au-delà de leur succès commercial, Jessica et Johann poursuivent leur engagement en faveur du détournement des déchets locaux en soutenant des organisations telles que le Binner's Project, une organisation caritative qui renforce les capacités des ramasseurs de déchets, réduit les déchets environnementaux et encourage les possibilités de revenus alternatifs.





- , à ( ). Après avoir commencé par quelques articles trouvés sur le trottoir, Angus a bâti une entreprise florissante sur eBay en se spécialisant dans les articles d'occasion comme les consoles de jeux vidéo, les DVD, les livres, les jouets et même les accessoires de cinéma et de télévision. Depuis le lancement de sa boutique eBay en 2017, Angus a élargi ses activités en s'approvisionnant en articles auprès d'un éventail plus large de canaux, y compris les ventes-débarras et les friperies, faisant passer ses ventes de quelques centaines de dollars par mois à des milliers, avec des ventes internationales atteignant des acheteurs sur les cinq continents. Entrepreneur d'une Petite Ville - Rodney Jamieson de TeamChevelle et One Hill Collectibles , à Lacombe , en Alberta . Auparavant professeur d'atelier et directeur adjoint dans une région rurale de l' Alberta , Rodney a combiné sa passion pour les voitures et ses connaissances en matière d'atelier pour acheter et démonter de vieux véhicules afin d'en récupérer les pièces, en vendant principalement sur les marchés du sud des États-Unis, où les conditions difficiles peuvent endommager ces articles. Pendant la pandémie de la COVID-19, Rodney a lancé une deuxième boutique eBay axée sur les objets de collection, devenant rapidement la personne de référence dans la région pour l'achat de collections complètes de cartes à collectionner. Au-delà de sa réussite commerciale, Rodney soutient activement sa communauté en faisant des dons à des équipes et des clubs locaux.





Consultez la biographie complète des gagnants ici .

À propos des prix Entrepreneur de l'année d'eBay Canada

Les lauréats de cette année, sélectionnés parmi un nombre record de candidatures en ligne, recevront des prix en argent allant de 5 000$CAD à 10 000$ CAD à réinvestir dans leur entreprise, ainsi qu'une séance de photographie professionnelle.

Les catégories comprennent celles-ci :

L'Entrepreneur de l'Année : Célébration de la petite entreprise qui représente le mieux le dynamisme, la passion et l'esprit d'entreprise de la communauté des vendeurs d'eBay.

: Célébration de la petite entreprise qui représente le mieux le dynamisme, la passion et l'esprit d'entreprise de la communauté des vendeurs d'eBay. La Micro-Multinationale de l'Année : Reconnaissance d'un vendeur eBay qui a utilisé eBay pour faire connaître une entreprise canadienne à une clientèle mondiale.

Reconnaissance d'un vendeur eBay qui a utilisé eBay pour faire connaître une entreprise canadienne à une clientèle mondiale. Le Prix de l'Entrepreneur Émergent en Commerce Électronique : Ce prix récompense un vendeur eBay qui a réussi à créer une entreprise solide et prospère en intégrant le commerce électronique comme nouveau canal de vente.

Ce prix récompense un vendeur eBay qui a réussi à créer une entreprise solide et prospère en intégrant le commerce électronique comme nouveau canal de vente. Le Vendeur de l'Année Des petites villes : Ce prix récompense un vendeur de l'extérieur des grandes métropoles canadiennes, qui contribue à mettre en ligne les rues principales des régions rurales et des petites villes du Canada .

Pour en savoir plus sur les prix de l'entrepreneur de l'année d'eBay Canada, consultez le site suivant : eBay.ca/eoy.

Pour en savoir plus sur la mise en ligne de votre entreprise avec eBay, visitez eBay.ca/upandrunning .

À propos d'eBay

eBay Inc. (Nasdaq : EBAY) est un leader mondial du commerce qui connecte les gens et construit des communautés afin de créer des opportunités économiques pour tous. Notre technologie permet à des millions d'acheteurs et de vendeurs de s'exprimer sur plus de 190 marchés dans le monde, offrant ainsi à chacun la possibilité de se développer et de prospérer. Fondée en 1995 à San Jose, en Californie, eBay est l'une des places de marché les plus importantes et les plus dynamiques au monde, qui permet de découvrir des articles de grande valeur et une sélection unique. En 2023, eBay a généré un volume de marchandises brutes de plus de 73 milliards de dollars. Pour en savoir plus sur l'entreprise et son portefeuille mondial de marques en ligne, visitez le site www.ebayinc.com.

SOURCE eBay Canada

Pour en savoir plus : Davina Ramnarine, responsable des relations publiques, eBay Canada, [email protected]; Samuel Cyr, Coordonnateur Principal, Edelman, [email protected], 450 712-1420