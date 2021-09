TORONTO, le 30 sept. 2021 /CNW/ - Le Concours canadien de journalisme (CCJ) est à la recherche d'une personne pour remplacer Sharon Hockin, qui quitte sa fonction de directrice du programme à la fin de l'exercice financier de l'organisation en juin prochain. Nous commençons à chercher un(e) remplaçant(e) dès maintenant pour que la personne choisie puisse travailler auprès de Sharon Hockin et du directeur général sortant, Paul Woods, ainsi que de celle qui va lui succéder, Bev Wake, au cours d'une période de transition et de transfert des connaissances débutant en janvier.

Il s'agit d'un poste à temps partiel comportant des exigences de travail variables au cours de l'année. La personne choisie devra être pleinement disponible en janvier lorsqu'on reçoit, examine et approuve les candidatures au concours et que débute le processus d'appréciation. Pour le reste de l'année, c'est une fonction à temps partiel, nécessitant que peu de temps durant les mois d'été. Outre le mois de janvier, les périodes les plus occupées sont les quatre à six semaines précédant l'annonce des lauréats au début de mai et le début de l'automne.

Nous recherchons une personne très organisée, créative et ouverte avec une vaste expérience en administration au niveau de la haute direction. Le poste convient idéalement à une personne qui préfère une tâche à temps partiel et/ou est en mesure de partager d'autres engagements professionnels avec les opérations et les délais du CCJ. La maîtrise de l'anglais et du français est un atout, mais n'est pas exigée. Une bonne connaissance du journalisme serait idéale. Pour des raisons administratives et logistiques, les candidatures en provenance de Toronto seront privilégiées, mais toutes celles provenant de personnes en résidence permanente au Canada seront considérées.

Le programme du Concours canadien de journalisme s'est engagé à améliorer la diversité et à rendre ses opérations plus inclusives ainsi qu'à s'assurer que les candidats et lauréats à venir représentent la nature diversifiée du Canada. Nous encourageons fortement les soumissions de personnes de divers horizons, habiletés et perspectives.

Description de tâche

La personne à la direction du programme du Concours canadien de journalisme est avant tout responsable des opérations administratives et financières du plus important et prestigieux programme de prix de journalisme au Canada.

Relevant du président du conseil des gouverneurs et indirectement de la direction générale, la personne à la direction du programme joue le rôle de «chef de l'administration», avec la pleine responsabilité de s'assurer que toutes les questions administratives soient traitées efficacement et sans anicroche.

La personne à la direction du programme se doit de maintenir la confidentialité touchant tous les aspects des opérations de l'organisation et de déployer tous les efforts raisonnables pour maintenir la bonne entente entre les intervenants, soit les candidats individuels, les organisations qui participent au concours, les commanditaires, les fournisseurs de service, les membres du conseil des gouverneurs et autres personnes interagissant de quelque façon avec l'organisation du CCJ.

Les devoirs et responsabilités comprennent, sans y être limités, ce qui suit :

Gestion des opérations financières quotidiennes de l'organisation, y compris la facturation, les paiements des services, les rapprochements mensuels, la supervision des relevés bancaires et de la comptabilité externe de l'organisation, et le versement d'impôts tels que requis par la loi.

Supervision du système de candidatures, y compris la création, la préparation et le contrôle des catégories. Création et surveillance des identifiants des utilisateurs. Création et gestion des factures reliées aux candidatures. S'assurer du paiement des candidats et des organisations participantes. Compilation des données et préparation des rapports sur les candidatures. Résolution de problèmes et autres fonctions au besoin.

Administration financière des programmes de commandite. Établir et maintenir de bonnes relations de travail avec les commanditaires.

Travailler avec les juges, les organisations et les individus pour s'assurer qu'ils peuvent utiliser le système de candidature de manière appropriée afin de soumettre les candidatures et résoudre les problèmes techniques ou autres qui les en empêchent.

S'assurer que tous les juges signent et retournent le formulaire de confidentialité. Rassembler l'information biographique des juges, Organiser les réunions des juges au besoin.

S'assurer que tous les formulaires sont signés et retournés par tous les finalistes. Rassembler, trier, compiler et distribuer tous les renseignements et le matériel nécessaires sur les finalistes pour faciliter la production de vidéos et autres informations à l'intention du public à propos des finalistes.

Superviser l'impression, l'encadrement et la distribution des certificats.

S'il y a lieu, prendre les arrangements nécessaires pour organiser une soirée de gala pour la remise des prix. Ceci prévoit notamment la recherche et la recommandation d'endroits pour tenir l'événement, des arrangements pour la restauration et la coordination avec des organisations externes pour l'hébergement et le transport des certains participants.

Gérer les dépôts règlementaires, y compris la préparation des rapports annuels pour Corporations Canada et l'Agence du revenu du Canada .

. Organiser les réunions trimestrielles du conseil, y compris la compilation et la distribution à l'avance des dossiers. Rédiger le procès-verbal des réunions.

Être en étroite liaison avec le président, le trésorier et le directeur général. Assurer la liaison avec les autres membres du conseil et autres responsables.

D'autres tâches telles que fixées au besoin.

Il s'agit de la 72e année du programme de prix, qui a été établi en 1949 pour encourager et récompenser l'excellence du travail dans les journaux quotidiens au Canada. Le concours est maintenant ouvert aux journaux quotidiens, agences de presse et sites de nouvelles en ligne dont le conseil des gouverneurs a approuvé les soumissions.

Renseignements: Les personnes intéressées à être considérées pour ce poste doivent postuler d'ici le 21 octobre auprès de : Sharon Hockin, directrice du programme, [email protected]

