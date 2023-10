Le Concours canadien de journalisme ajoute la catégorie du Reportage photo aux prix de 2023

Nomination de Jeff Smith comme directeur des commandites

TORONTO, le 18 oct. 2023 /CNW/ - Le Concours canadien de journalisme va inclure une nouvelle catégorie pour les photographes en 2023 : Reportage photo.

Le Conseil des gouverneurs a approuvé ce prix lors de sa réunion du 28 septembre.

Ce nouveau prix récompensera un reportage ou un essai visuel composé de plusieurs images et mettant en valeur une photographie exceptionnelle sur un sujet ou un thème unique. Les photographes peuvent présenter jusqu'à 10 photos publiées le même jour ou tout au long de l'année civile.

C'est l'une des quatre catégories photo du concours de 2023. Les catégories Photo documentaire (précédemment nommée Photo de reportage) et Photo de sport demeurent inchangées, alors que les catégories Photo de nouvelle de dernière heure et Photo d'actualité générale ont été regroupées en une seule catégorie : Photo d'actualité.

Le Conseil des gouverneurs a également mis à jour les règles d'admissibilité afin d'ouvrir le concours à un plus grand nombre de journalistes. Les modifications sont les suivantes :

Les photojournalistes qui travaillent régulièrement au Canada et qui offrent leurs services comme pigiste ou contractuel à une agence de presse non admissible peuvent désormais participer au concours pourvu qu'un média admissible ait reçu et publié leur travail.





et qui offrent leurs services comme pigiste ou contractuel à une agence de presse non admissible peuvent désormais participer au concours pourvu qu'un média admissible ait reçu et publié leur travail. Les petits journaux non quotidiens canadiens qui publient généralement en ligne au moins cinq jours par semaine - mais qui n'atteignent pas toujours ce seuil - peuvent désormais participer au concours.

Pour la deuxième année, le CCJ acceptera dans une catégorie les candidatures des organismes ou des médias qui autrement auraient été inadmissibles au concours. C'est ainsi que la Distinction honorifique spéciale vise à récompenser un travail journalistique exceptionnel qui ne correspond à aucune catégorie existante. Tous les genres de journalisme seront considérés, incluant texte, vidéo, audio, photo, graphique, bulletins d'information et réseaux sociaux. Tous les types de médias sont admissibles. Cette distinction est destinée à ouvrir la porte à l'expérimentation en journalisme : transcendant les catégories, les salles de rédaction et le secteur en entier.

Le lauréat de la Distinction l'an dernier, Room Up Front, est un programme piloté par des bénévoles qui vise à lutter contre des inégalités au sein de la communauté du photojournalisme canadien.

Le Prix pour le sujet spécial, aussi créé en 2022, sera encore offert cette année. Le sujet sera annoncé le 1er décembre.

Conformément à une pratique de longue date, tout changement approuvé par les gouverneurs du CCJ entre en vigueur pour le concours 2023, qui couvre les travaux publiés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023.

Cette année, les frais d'inscription au concours, qui s'ouvre le 1er décembre, demeurent inchangés à 30 $ par candidature. Le nom des gagnants des prix sera connu lors d'un gala qui se tiendra à Toronto le 26 avril. Les billets d'admission seront mis en vente.

Le Conseil des gouverneurs a aussi eu le plaisir d'accueillir un directeur des commandites ainsi qu'un nouveau membre du conseil lors de sa réunion de septembre.

Jeff Smith s'est joint à l'organisation à titre de directeur des commandites et sera responsable de la recherche de commanditaires pour le concours et le gala. En poste à Toronto, il est spécialiste de marketing numérique et gestionnaire dans les médias et il possède plus de 20 ans d'expérience avec certaines des plus grandes marques canadiennes, dont la Compagnie de la Baie d'Hudson et la Banque TD. Il a supervisé Metro News, la publication quotidienne de Torstar destinée aux banlieusards, et a travaillé avec Narrowcontent, l'Ontario Community Newspaper Association et WWF-Canada.

Darren Calabrese, photographe de presse et documentariste basé à Halifax, s'est joint au conseil après avoir collaboré au CCJ au niveau des comités. Le travail de Darren Calabrese a été reconnu entre autres par World Press Photo, Pictures of the Year International et News Photographers Association of Canada.

Des possibilités de commandite sont également disponibles pour le gala et les prix parrainés. Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec Jeff Smith à [email protected].

Il s'agit de la 75e année du programme de prix et de la 35e en vertu de la présente structure administrative. Le Concours a été créé par le Toronto Press Club en 1949 pour encourager et récompenser l'excellence du travail journalistique dans les quotidiens au Canada. Le Concours est maintenant ouvert aux journaux quotidiens, agences de presse et sites de nouvelles en ligne dont les candidatures ont été approuvées par le conseil des gouverneurs du CCJ.

Pour plus d'information, communiquez avec :

Bev Wake

Directrice générale

Concours canadien de journalisme

[email protected]

604-220-7254

Andria Samis

Directrice du programme

Concours canadien de journalisme

[email protected]

416-738-3654

