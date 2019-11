Un résident de Nepean a soumis l'idée gagnante de sensibiliser les conducteurs aux comportements à adopter pour circuler dans les carrefours giratoires.

MARKHAM, ON, le 4 nov. 2019 /CNW/ - Allstate du Canada, compagnie d'assurance est heureuse d'annoncer le nom de la personne ayant gagné son concours « Allstate prend les choses en main » (page en anglais). Il s'agit de Dave Peixoto de Nepean, en Ontario, qui avait soumis l'idée d'une campagne d'information visant à aider les conducteurs de sa communauté à mieux comprendre comment circuler dans les carrefours giratoires.

Plus de 3 400 suggestions ont été reçues en provenance de partout au pays dans le cadre de ce concours, qui avait été organisé par Allstate du Canada à l'occasion de sa dixième Étude annuelle sur la conduite prudente. En se rapprochant ainsi des communautés, l'entreprise a pu en savoir plus sur les mesures à prendre pour mieux protéger les automobilistes et affirmer son engagement à favoriser la sécurité routière.

« Je suis ravi de voir la communauté de Nepean au cœur d'une campagne visant à mieux informer les conducteurs sur la circulation dans les carrefours giratoires, déclare M. Peixoto. C'est fantastique lorsque de grandes entreprises comme Allstate prennent l'initiative d'agir concrètement pour rendre nos communautés plus sûres. »

Pour réaliser l'idée de M. Peixoto, Allstate du Canada a travaillé à la création d'un document infographique et de vidéos informatives sur les carrefours giratoires et la prudence au volant. Des policiers, des experts en circulation, certains agents Allstate de la région ainsi que Jean-Gabriel Pageau, attaquant des Sénateurs d'Ottawa, ont collaboré à ce projet!

L'idée de M. Peixoto a été choisie pour son originalité, sa créativité, sa valeur en matière de sécurité et l'impact positif qu'elle pourrait avoir par un panel d'experts formé des personnes suivantes :

Scott Marshall , directeur de la formation de Jeunes conducteurs du Canada

, directeur de la formation de Jeunes conducteurs du Sergeant Kerry Schmidt , de la Division de la sécurité routière de la Police provinciale de l' Ontario

, de la Division de la sécurité routière de la Police provinciale de l' Deryn Rizzi , chef pompier de la ville de Vaughan

, chef pompier de la ville de Vaughan Marcelo Regen , vice-président de l'innovation et chef de l'expérience client Allstate, Allstate du Canada

, vice-président de l'innovation et chef de l'expérience client Allstate, Allstate du Julie Brown , directrice principale, division biens de l' Ontario - secteur habitation et unité des enquêtes spéciales, Allstate du Canada

Allstate du Canada entreprendra une campagne de sensibilisation sur la sécurité routière d'une durée d'un mois et fournira des conseils principalement axés sur les carrefours giratoires aux automobilistes, qui devront bientôt composer avec un nombre réduit d'heures d'ensoleillement et des conditions de plus en plus difficiles.

Ryan Michel, président et chef de la direction d'Allstate du Canada, compagnie d'assurance, explique : « Le passage à l'heure d'hiver marque un tournant dans l'année. Normalement, la saison froide est celle où l'on enregistre le plus d'accidents sur les routes du pays. Le moment ne pouvait donc pas être mieux choisi pour faire de la prévention. »

Cliquez ici pour visionner les vidéos produites sur la circulation dans un carrefour giratoire. Pour lire le document infographique et obtenir d'autres conseils sur la sécurité routière, consultez le blogue Allstate Assurance au blogue.allstate.ca.

* Tous les gagnants du concours ont répondu correctement à une question réglementaire d'arithmétique.

À propos d'Allstate du Canada, compagnie d'assurance

Allstate du Canada, compagnie d'assurance est un chef de file dans le domaine des assurances automobile et habitation; elle offre à ses clients des produits et services de prévention et de protection qui conviennent à toutes les étapes de la vie. Au service des Canadiens depuis 1953, l'entreprise met tout en œuvre pour que non seulement ses clients, mais aussi ses employés soient en bonnes mainsMD, comme en fait foi sa présence au palmarès des Employeurs de choix au Canada pour une huitième année de suite. Allstate du Canada est une entreprise socialement responsable qui soutient de nombreux organismes sans but lucratif, notamment Les mères contre l'alcool au volant (MADD Canada), Centraide et Jeunes entreprises. Pour en savoir plus sur l'entreprise, visitez le www.allstate.ca. Pour obtenir des conseils de sécurité, consultez le blogue Allstate Assurance au blogue.allstate.ca.

