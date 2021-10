Le concours national transforme chaque utilisation de la carte chez les partenaires participants en une chance de faire voyager les adhérents, avec l'un des 21 bons de voyage aérien d'une valeur de 5 000 $ et un bon de voyage aérien d'une valeur de 25 000 $ à gagner.

TORONTO, le 21 oct. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, le Programme de récompense AIR MILES annonce le retour de son très populaire concours AIR MILES Vols gratuits à l'horizon, un concours national qui donne aux adhérents un petit extra lorsqu'ils utilisent leur carte. Du 21 octobre au 10 novembre, chaque fois qu'un adhérent utilisera sa carte chez les partenaires participants (aucun achat minimum requis), il obtiendra non seulement des milles, mais il sera aussi automatiquement inscrit pour avoir une chance de gagner l'un des 21 bons de voyage aérien d'une valeur de 5 000 $ chacun. Et ce n'est pas tout, les adhérents auront également une chance de gagner le grand prix consistant en un bon de voyage aérien de 25 000 $.

La promotion fait partie d'une série d'améliorations annoncées ce mois-ci par AIR MILES, qui réaffirme son engagement à offrir aux Canadiens des utilisations de milles plus avantageuses, plus de façons d'accumuler et plus d'occasions de participer à des promotions. Avec plus de 20 partenaires participant à la promotion dans tout le pays, participer au concours est un jeu d'enfant. Il suffit aux adhérents d'utiliser leur carte! Une méthode de participation sans obligation d'achat est également disponible.

« Notre programme souhaite avant tout transformer les moments du quotidien en récompenses inoubliables, et cette promotion permet de rappeler aux adhérents que chaque fois qu'ils utilisent leur carte chez l'un de nos partenaires, ils se rapprochent d'une récompense, petite ou grande », a déclaré Blair Cameron, président et chef de la direction du Programme de récompense AIR MILES. « Cette année, nous nous sommes mis au défi d'améliorer la valeur que nous offrons aux adhérents à chaque point de contact et, alors que nous préparons le lancement de notre nouvelle plateforme de vol, nous pensons que les adhérents vont adorer le concours Vols gratuits à l'horizon, qui leur permettra d'arriver plus vite à leurs destinations de rêve. »

Ce concours suit de peu l'annonce de la toute nouvelle plateforme Vols AIR MILES, qui sera lancée en novembre et donnera aux voyageurs canadiens plus de choix, de souplesse et de transparence pour réserver des vols en ligne. AIR MILES, l'un des plus importants fournisseurs de voyages au Canada, aide les Canadiens à réaliser leurs voyages de rêve depuis plus de 30 ans et redonnera le contrôle aux voyageurs canadiens en leur laissant choisir facilement la compagnie aérienne, la classe de voyage, la ville de départ (partout dans le monde) et même le mode de paiement. C'est de la souplesse de haut vol!

Pour repenser le programme des vols, AIR MILES a travaillé en étroite collaboration avec les adhérents qui ont fait part de leurs commentaires et de leurs suggestions à chaque étape de la planification, des tests et du développement. Plus de détails sur la plateforme Vols AIR MILES seront dévoilés début novembre.

Pour en savoir plus sur la façon de participer au concours AIR MILES Vols gratuits à l'horizon et pour connaître le règlement complet du concours, visitez le site www.airmiles.ca/VolsGratuits.

À propos du Programme de récompense AIR MILES

Avec près de 10 millions de comptes d'adhérent actifs, soit environ deux tiers des ménages canadiens, le Programme de récompense AIR MILES est le programme de fidélisation le plus reconnu au pays. Les adhérents AIR MILES peuvent obtenir des milles auprès de plus de 300 des plus grandes marques canadiennes, internationales et en ligne, et dans des milliers de magasins de vente au détail et de services dans tout le pays. Ce programme de fidélisation unique en son genre offre aux adhérents de la flexibilité et du choix dans l'utilisation de leurs milles pour obtenir des récompenses convoitées, comme des articles divers, des voyages, des événements et des attractions; ou pour utiliser des milles Argent AIR MILES instantanément, en ligne ou en magasin, chez les partenaires participants.

Pour en savoir plus, rendez-vous au www.airmiles.ca.

SOURCE Programme de récompense AIR MILES

Renseignements: Pour toute demande de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Tamar Sayed, [email protected]

Liens connexes

www.airmiles.ca