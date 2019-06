Le comté d'Athabasca reçoit une amende de 300 000 dollars en raison d'activités illégales dans la réserve nationale de faune de Meanook

EDMONTON, le 11 juin 2019 /CNW/ - L'application des lois sur l'environnement et les espèces sauvages au Canada est l'une des mesures importantes prises par Environnement et Changement climatique Canada pour protéger les espèces sauvages et la nature.

Le 10 juin 2019, le comté d'Athabasca, un arrondissement municipal de l'Alberta, a plaidé coupable d'avoir enfreint le Règlement sur les réserves d'espèces sauvages, en violation de la Loi sur les espèces sauvages du Canada. Le comté d'Athabasca a été condamné à payer une amende de 300 000 dollars, somme qui sera versée au Fonds pour dommages à l'environnement du gouvernement du Canada.

En septembre 2017, des agents de l'application de la loi d'Environnement et Changement climatique Canada ont effectué une inspection à la réserve nationale de faune de Meanook à la suite d'un signalement d'activités non autorisées présumées. Une enquête a révélé que le comté d'Athabasca avait mené des activités industrielles entre le 24 août et le 27 septembre 2017. Au cours de cette période, des arbres ont été abattus et brûlés, d'autres végétaux ont été retirés et le sol a été prélevé sans autorisation. Des clôtures, des panneaux de signalisation et du matériel scientifique ont également été détruits. Ces activités ont touché environ 2,5 hectares de territoire dans la réserve nationale de faune, ont fait courir des risques aux espèces sauvages et ont causé des dommages à leur habitat.

Communiquez avec Échec au crime en composant le 1-800-222-8477 (TIPS) pour signaler de façon anonyme des crimes liés aux espèces sauvages. Vous pourriez être admissible à une récompense pouvant aller jusqu'à 2 000 dollars.

Faits en bref

Les réserves nationales de faune sont protégées et gérées conformément au Règlement sur les réserves d'espèces sauvages de la Loi sur les espèces sauvages du Canada . Le but premier des réserves nationales de faune est la conservation et la protection d'espèces sauvages et de leurs habitats.

de la Le but premier des réserves nationales de faune est la conservation et la protection d'espèces sauvages et de leurs habitats. La réserve nationale de faune de Meanook est située à environ 140 km au nord d' Edmonton , dans la zone de transition entre la forêt boréale et la forêt-parc à trembles. Cette zone offre un habitat à des espèces d'oiseaux chanteurs boréaux typiques, tels que la Mésange à tête noire, la Sittelle à poitrine rousse et la Grive solitaire, ainsi que des oiseaux comme le Carouge à épaulettes et la Paruline flamboyante. De même, on trouve fréquemment des buses, des tétras et de petits mammifères, tels que l'écureuil roux et le lièvre d'Amérique, dans la réserve nationale de faune de Meanook. Le coyote, le cerf, l'ours noir et l'orignal font partie des grands mammifères présents dans la zone.

Créé en 1995, le Fonds pour dommages à l'environnement est un programme du gouvernement du Canada administré par Environnement et Changement climatique Canada . Le Fonds fonctionne selon le principe du pollueur-payeur et fait en sorte que les amendes imposées par les tribunaux soient consacrées à des projets ayant un impact positif sur l'environnement.

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), ec.media.ec@canada.ca

