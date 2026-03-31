Une programmation festive dès le mois d'avril

MONTRÉAL, le 31 mars 2026 /CNW/ - Cette année, le Complexe Desjardins célèbre son 50e anniversaire, un jalon important depuis son ouverture. Le Complexe Desjardins présentera une programmation festive et rassembleuse, invitant le public à célébrer un demi-siècle d'histoire.

Inauguré le 3 avril 1976, le Complexe Desjardins s'est imposé dès ses débuts comme le symbole d'une société vibrante et moderne. Avec sa Grande-Place spectaculaire, il est rapidement devenu un carrefour animé où se croisent commerces, services, culture et affaires.

Le Complexe Desjardins évolue au rythme du centre-ville, s'adaptant aux besoins d'une métropole en transformation tout en demeurant un lieu rassembleur pour des générations de visiteurs. Fidèle à sa mission d'offrir des activités accessibles à toutes et à tous, il poursuit aujourd'hui cette tradition avec la même volonté de contribuer à la vitalité d'un centre-ville dynamique, accueillant et animé. Participer à cet essor demeure une source de grande fierté pour le Complexe Desjardins.

« Depuis 50 ans, le Complexe Desjardins occupe une place unique dans la vie des Montréalaises et Montréalais. Lieu de passage, de rencontres et d'événements marquants, il fait partie intégrante du paysage urbain et culturel du centre-ville. Nous sommes très heureux de célébrer cet anniversaire avec le public et de continuer à faire vivre cet espace rassembleur pour les générations à venir », souligne Christian Dubeau, vice-président, Services immobiliers au Mouvement Desjardins.

Une programmation anniversaire à ne pas manquer!

Pour souligner ses 50 ans, le Complexe Desjardins invite le public à participer à différentes activités festives, qui débuteront dans les prochains jours.

Les visiteurs pourront notamment ajouter leur sourire à une mosaïque numérique. Une cabine photo sera installée sur place, créant une œuvre collective composée des visages de personnes qui fréquentent le Complexe Desjardins, que ce soit depuis des décennies ou pour la première fois.

Du 16 avril au 4 juin, tous les jeudis de 11 h à 14 h, la Grande-Place du Complexe Desjardins vibrera également au rythme des Midis DJ, qui proposeront un voyage à travers les décennies musicales, des années 1970 aux années 2020. Une ambiance festive parfaite pour dynamiser la pause du midi au centre-ville de Montréal. D'autres initiatives prendront place au cours de l'été - restez à l'affût!

Mitsou Gélinas se joint aux célébrations du 50e anniversaire

Mitsou Gélinas agit à titre de porte-parole des célébrations du 50e anniversaire du Complexe Desjardins. Elle sera mise en vedette dans une série de trois capsules intitulées 50 ans à vos côtés, qui seront diffusées sur les plateformes sociales du Complexe Desjardins à compter de la mi-avril. L'animatrice et entrepreneure entretient un lien particulier avec le Complexe Desjardins, qui occupe une place spéciale dans son parcours.

« Je suis très heureuse de prendre part aux célébrations du 50ᵉ anniversaire du Complexe Desjardins, un lieu auquel je suis particulièrement attachée. À six ans, j'y ai chanté pour la toute première fois à la télévision, aux côtés de mon père. C'est un souvenir marquant qui me relie encore aujourd'hui à cet endroit emblématique », confie Mitsou Gélinas.

50 ans d'héritage, une inspiration pour l'avenir

Aujourd'hui, le Complexe Desjardins demeure une destination incontournable au cœur du centre-ville. À la fois centre commercial, lieu de vie et véritable extension du Quartier des spectacles, il participe activement à l'effervescence culturelle du secteur grâce à sa proximité stratégique, à ses animations récurrentes et à sa Grande-Place accueillant de nombreux événements publics année après année.

À l'occasion de son 50ᵉ anniversaire, le Complexe Desjardins poursuit son évolution avec des espaces modernisés et un projet de rénovations majeures qui sera dévoilé à l'automne 2026, visant à bonifier l'expérience des visiteurs et à dynamiser son offre commerciale.

Pour connaître l'histoire du Complexe Desjardins, visitez :

50e anniversaire

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À propos du Complexe Desjardins

Situé au cœur du centre-ville et du Quartier des spectacles de Montréal, le Complexe Desjardins figure parmi les plus importants immeubles multifonctionnels de la métropole et est l'un des plus fréquentés. Trois tours de bureaux ainsi qu'une galerie commerciale ceinturent une grande place publique pourvue d'une spectaculaire fontaine. La galerie commerciale du Complexe Desjardins compte plusieurs boutiques et restaurants offrant une gamme complète de produits et services. Le décor, où les éléments architecturaux grandioses se marient harmonieusement à la lumière naturelle, confère un caractère unique à ce lieu de magasinage.

SOURCE Mouvement Desjardins

Renseignements (à l'intention des journalistes uniquement) : Relations publiques du Mouvement Desjardins, 514 281-7000 ou 1 866 866-7000, poste 5553436, [email protected]