Le commissaire aux débats des chefs, David Johnston, rend sa décision sur les critères de participation pour la 44e élection générale

OTTAWA, ON, le 21 août 2021 /CNW/ - Le commissaire David Johnston invite aujourd'hui les chefs de cinq partis politiques à participer aux prochains débats des chefs qui auront lieu le 8 septembre (en français) et le 9 septembre (en anglais), au Musée canadien de l'histoire situé à Gatineau (Québec).

La Commission des débats des chefs a fondé sa décision sur les critères de participation établis le 22 juin 2021.

Les chefs des partis politiques suivants sont invités à participer aux deux débats :

Bloc Québécois;

Nouveau parti démocratique;

Parti conservateur du Canada ;

; Parti libéral du Canada ;

; Parti vert du Canada

Pour être invité à participer aux débats des chefs, le commissaire a établi que le chef d'un parti politique doit répondre à l'un des critères suivants :

Critère (i) : à la date du déclenchement de l'élection générale, son parti est représenté à la Chambre des communes par un député ayant été élu à titre de membre de ce parti; ou



: à la date du déclenchement de l'élection générale, son parti est représenté à la Chambre des communes par un député ayant été élu à titre de membre de ce parti; ou Critère (ii) : les candidats du parti ont obtenu lors de l'élection générale précédente au moins 4 % du nombre de votes validement exprimés; ou



: les candidats du parti ont obtenu lors de l'élection générale précédente au moins 4 % du nombre de votes validement exprimés; ou Critère (iii) : cinq jours après la date du déclenchement de l'élection générale, le parti récolte un soutien national d'au moins 4 %, déterminé par les intentions de vote et mesuré par les principales firmes nationales de sondage d'opinion, en utilisant la moyenne des derniers résultats publiés par ces firmes.

Le lundi, 16 août 2021, le Commissaire David Johnston a envoyé des lettres au Bloc Québécois, au Nouveau Parti démocratique, au Parti conservateur du Canada, au Parti libéral du Canada et au Parti vert du Canada les invitant à participer aux deux débats des chefs.

Les cinq partis ont satisfait les critères (i) et (ii).

Le vendredi, 20 août 2021, aucun autre parti politique ne s'est qualifié selon le critère (iii).

Pour ce faire, la Commission a sélectionné les sondages qui :

ont été complétés et publiés dans la période allant de neuf jours avant à cinq jours après le déclenchement des élections;

ont été réalisés par des firmes de sondage d'opinion qui soit sont membres du Conseil de recherche et d'intelligence marketing canadien, soit fournissent des données sur l'opinion publique aux grandes organisations médiatiques, en utilisant le résultat le plus récent rendu public;

recherche et d'intelligence marketing canadien, soit fournissent des données sur l'opinion publique aux grandes organisations médiatiques, en utilisant le résultat le plus récent rendu public; ont fourni des renseignements explicites sur le niveau de soutien dont bénéficie le parti;

ont été menés auprès d'un échantillon représentatif au niveau national d'au moins 1 000 répondants;

ont rendu publiques des informations méthodologiques permettant de vérifier l'intégrité du sondage, notamment la formulation de la ou des questions sur le choix du vote, les dates du sondage, et des détails sur la taille de l'échantillon, les critères de pondération et le mode de sondage.

La Commission n'a pas tenu compte des sondages internes des partis ni les sondages commandés par un parti politique.

Les sondages utilisés pour faire cette détermination dans le délai de 14 jours sont les suivants :

Abacus Data (18 août 2021)

Angus Reid Institute (19 août 2021)

EKOS Research Associates (20 août 2021)

Forum Research (15 août 2021)

Innovative Research Group (18 août 2021)

Ipsos (17 août 2021)

Léger (17 août 2021)

Mainstreet Research (20 août 2021)

Nanos (13 août 2021)

La Commission a déterminé quels partis politiques avaient un niveau de soutien égal ou supérieur à 4% (non arrondi) des électeurs décidés dans au moins deux sondages.

Les résultats des sondages pour le critère (iii) sont les suivants :

Parti politique Niveau moyen de soutien national Sondages inclus pour déterminer la moyenne et le pourcentage obtenu dans chaque cas Parti populaire du Canada 3.27% Abacus (3.5%)

Angus Reid Institute (3.5%)

EKOS Research Associates (5.2%)

Forum Research (5.2%)

Innovative Research Group (3.0%)

Ipsos (0.7%)

Léger (2.4%)

Mainstreet Research (4.0%)

Nanos (1.9%) Maverick Party 0.7% Angus Reid Institute (0.9%)

Innovative Research Group (0.5%)

La Commission a pris ces décisions après avoir demandé et reçu l'avis d'un groupe consultatif sur les sondages réuni par le professeur Peter Loewen. Le groupe d'experts sont André Blais, Claire Durand, Allison Harell, Richard Johnston, Daniel Rubenson et Laura Stephenson, en plus du professeur Loewen.

Pour l'explication de la décision finale, veuillez consulter Chefs de parti qui répondent aux critères de participation aux débats des chefs pour la 44e élection générale.

Pour l'explication de la décision relative au critère (iii) publiée le 16 août 2021, veuillez consulter Application du critère de participation (iii) pour les débats des chefs en vue de la 44e élection générale.

Les renseignements sont également disponibles sur le site Web de la Commission des débats des chefs sous Critères de participation pour 2021.

À propos de la Commission des débats des chefs

La Commission des débats des chefs est un organisme public indépendant et impartial qui a pour mandat d'organiser deux débats des chefs en vue de la prochaine élection générale fédérale, soit un dans chaque langue officielle, tout en portant une attention particulière aux langues autochtones du Canada; d'engager un producteur de débats; d'établir des critères de participation et de déterminer les chefs qui seront invités à participer aux débats; et de collaborer avec le producteur afin d'élaborer un format qui reflète l'intérêt public, tout en respectant l'indépendance journalistique.

