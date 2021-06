OTTAWA, ON, le 22 juin 2021 /CNW/ - Le commissaire David Johnston annonce aujourd'hui les critères de participation aux prochains débats des chefs, conformément au mandat modifié de la Commission.

Pour être invité à participer aux débats des chefs, le commissaire a établi que le chef d'un parti politique doit répondre à l'un des critères suivants :

(i) : à la date du déclenchement de l'élection générale, son parti est représenté à la Chambre des communes par un député ayant été élu à titre de membre de ce parti; ou



(ii) : les candidats du parti ont obtenu lors de l'élection générale précédente au moins 4 % du nombre de votes validement exprimés; ou



(iii) : cinq jours après la date du déclenchement de l'élection générale, le parti récolte un soutien national d'au moins 4 %, déterminé par les intentions de vote et mesuré par les principales firmes nationales de sondage d'opinion, en utilisant la moyenne des derniers résultats publiés par ces firmes.

En ce qui concerne le critère iii), la Commission sélectionnera les sondages d'opinion publique en fonction de la qualité de la méthodologie employée, de la réputation des firmes de sondage, ainsi que de la fréquence et de la pertinence des sondages effectués.

David Johnston, commissaire de la Commission des débats des chefs, a indiqué :

« Nous avons attentivement examiné et pris en compte plusieurs facteurs et sources de conseils avant d'établir les critères de participation. Nous avons étudié la manière dont les critères de participation ont été appliqués lors des élections canadiennes passées. De plus, nous avons pris en compte un certain nombre de rapports produits par des groupes de réflexion et le gouvernement du Canada de même que notre Rapport au Parlement de 2019, et mené des consultations auprès des partis politiques enregistrés et d'un éventail d'intervenants. Nous avons également établi un juste équilibre entre les succès électoraux passés et la possibilité de succès futurs.

Ces critères reposent sur le décret constituant la Commission, qui précise qu'il est souhaitable que les débats des chefs "profitent de la participation des chefs qui sont les plus à même de devenir premier ministre ou dont le parti politique est le plus à même de remporter des sièges au Parlement". Ils tiennent également compte de nos principes directeurs selon lesquels la Commission doit organiser des débats dont les critères de participation sont simples, clairs et objectifs. »

La Commission annoncera les partis politiques qui participeront aux débats au plus tard six jours après la date du déclenchement de l'élection générale.

Pour en savoir plus, consultez nos critères de participation en vue de la 44e élection générale.

