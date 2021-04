Le comité sur l'environnement du SCFP souligne le Jour de la Terre

MONTRÉAL, le 22 avril 2021 /CNW Telbec/ - En ce 22 avril, Jour de la Terre, le SCFP-Québec, par l'entremise de son comité sur l'environnement, continue de travailler à sensibiliser et à faire avancer les enjeux liés à l'environnement et aux changements climatiques, les grands oubliés en cette période de pandémie.

Cette année, le comité a mis l'accent sur une initiative qui touche directement à celle-ci, soit la récupération de masques. Depuis le début de la crise sanitaire, des millions sont utilisés, jetés parfois dans les rues ou prennent malheureusement le chemin des dépotoirs.

Le comité sur l'environnement encourage toutes les sections locales et les employeurs à adhérer à la solution écologique proposée par la compagnie Go Zero, de Magog. De façon simple, efficace et peu coûteuse, cette dernière désinfecte et recycle différents types de masques pour les transformer en matériaux de plastique, lesquels serviront ensuite à créer de nouveaux produits recyclables et utiles.

On note déjà la participation du SCFP 1500, le Syndicat des employé-es de métiers d'Hydro-Québec; du SCFP 4708, le Syndicat des employés civils de la Régie intermunicipale de police Thérèse-de-Blainville, lequel lance un projet conjoint avec l'employeur; et le SCFP 1208, le Syndicat des cols bleus du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys qui prépare lui aussi un plan de récupération de masques.

Dans un contexte plus large, le comité aimerait inciter toutes les sections locales du SCFP à prendre part à l'initiative du SCFP national en signant cette déclaration sur l'urgence climatique :

https://scfp.ca/sites/cupe/files/climate_change_declaration_fr.pdf

Le comité sur l'environnement sera très actif en 2021. D'ailleurs, son président, Emmanuël Patola, participera à l'émission de radio du SCFP, sur CHIA FM, pour discuter du travail à accomplir.

