Le comité Précaire invite le Sud-Ouest et Verdun à être solidaires des personnes en situation d'itinérance à l'approche de l'hiver

MONTRÉAL, le 29 oct. 2025 /CNW/ - Le comité Précaire invite la communauté à participer à une grande campagne de dons afin d'aider les personnes en situation d'itinérance à s'équiper à l'approche de l'hiver. Cette campagne de solidarité se terminera avec la distribution de repas chauds dans trois quartiers des arrondissements du Sud-Ouest et de Verdun la semaine du 24 novembre prochain.

L'itinérance à la hausse à Verdun et dans l'arrondissement du Sud-Ouest

Depuis plusieurs années, l'itinérance dans le Sud-Ouest et à Verdun est à la hausse, tandis que les ressources pour venir en aide aux personnes sans-logis sont insuffisantes pour répondre à l'augmentation et à la complexité de leurs besoins.

Face à ce constat alarmant, les organismes et intervenant-es de Verdun et du Sud-Ouest s'inquiètent vivement des conséquences des grands froids sur les membres de notre communauté qui vivent dans la rue. Cet hiver, un grand nombre de personnes seront exposées à des risques sérieux de blessures, d'engelures, d'amputations et même de mort.

"La situation se répète chaque année. Les ressources disponibles sont instables, mal financées, et ne peuvent combler les besoins. Les organismes communautaires en itinérances sont les mieux placés pour répondre à la situation, mais leur financement est trop normé et insuffisant", soulève Julien Caffin, coordonnateur de la Concertation en développement social de Verdun (CDSV). "Ici dans Verdun, il y a 2 ans, un refuge d'urgence a été ouvert pendant 7 mois et a fonctionné à pleine capacité. Il a malheureusement été fermé, sans plan clair pour répondre aux besoins locaux criants".

Répondre à la crise avec solidarité

Davantage présentes dans l'espace public, les personnes en situation d'itinérance sont souvent pointées du doigt. Nous pensons au contraire que la gravité de la situation devrait amener nos communautés à davantage de solidarité et d'entraide envers elles pour subvenir à leurs besoins de base. "Les personnes en situation d'itinérance sont tout de même des citoyen-nes et nos voisin-es. C'est pourquoi nous appelons les résident-es du Sud-ouest et de Verdun à prendre part à cette grande campagne de dons, qui se déroule jusqu'à la fin de novembre. De nombreux points de dépôts ont été organisés dans chacun des quartiers afin de faciliter la récolte de dons", explique Camille Trudelle de la CDC Action-Gardien. Les items récoltés vont du matériel de camping aux vêtements d'hiver en passant par les produits d'hygiène.

La campagne se terminera par une distribution solidaire de soupe chaude. "Nous invitons les personnes logées à venir rencontrer celles qui ne le sont pas. Nous savons que la solidarité existe, mais les personnes logées ne savent pas quoi faire, comment aider, et comment réagir", poursuit Margot Silvestro de la Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles. "Nous organisons donc un moment de rencontre pour informer les personnes logées des ressources existantes et de comment elles peuvent manifester leur solidarité."

Pour en savoir plus sur ces points de dépôt et les événements de distribution de soupe, vous pouvez contacter les personnes ci-dessous.

Le comité Précaire

Précaire est le comité qui regroupe les tables de quartier et des organismes communautaires de l'arrondissement du Sud-Ouest et de Verdun. Par ses initiatives, ses prises de position et son travail de représentation auprès des différents paliers gouvernementaux, il vise à améliorer la situation des personnes mal logées présentes sur notre territoire.

SOURCE Action-Gardien

Le comité Précaire représenté par : Action-Gardien, CDC de Pointe-Saint-Charles | Camille Trudelle, (514) 922-0998 - [email protected], Solidarité itinérance Pointe-Saint-Charles: https://www.facebook.com/profile.php?id=61581793237052 (informations sur les événements et les positionnements de Précaire); CDC Solidarité Saint-Henri | Hugo Lanscotte, (438) 338-3216 - [email protected]; Coalition de la Petite-Bourgogne / Quartier en santé | Julie Rainville, (514) 931-4302, poste 1 - [email protected]; Concertation en développement social de Verdun | Julien Caffin, (514) 396-5363 poste 1 - [email protected]; Concertation Ville-Émard /Côte St-Paul |Marion Robert, (514) 507-7610 - [email protected]