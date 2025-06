INVITATION MÉDIAS - Accessibilité universelle du réseau de métro : les quartiers du Grand Sud-Ouest unis pour débloquer un projet essentiel, le 19 juin à 16h

MONTRÉAL, le 18 juin 2025 /CNW/ - Le réseau communautaire et des personnes élues du Grand Sud-Ouest de Montréal convient le plus grand nombre de personnes à se joindre à une action pour défendre l'accessibilité universelle des transports collectifs, le jeudi 19 juin à Verdun.

Fortement préoccupé par le gel du programme d'accessibilité du métro, le réseau réclame des gouvernements du Québec et du Canada le déblocage du financement pour l'installation d'ascenseurs à la station de métro De L'Église.

Point de rencontre : le jeudi 19 juin, 16h à 18h, sur la rue Wellington piétonne, coin Galt , face à la station de métro De L'Église, à Verdun

Des témoignages et discours débuteront vers 17h20, une chaîne humaine se déploiera vers 17h40.

Déjà planifiée et priorisée par la STM, accessible par plusieurs lignes d'autobus, située au cœur de Verdun sans autre station accessible à proximité, et à quelques pas de l'hôpital de Verdun, l'accessibilité à la station De L'Église est primordiale. Les gouvernements du Québec et du Canada doivent en reconnaître le besoin et y investir les sommes nécessaires.

« C'est un parcours du combattant d'atteindre une station de métro accessible en autobus depuis Pointe-Saint-Charles. Avec deux de nos lignes d'autobus qui se rendent à la station De L'Église, la revendication est évidente. On s'allie aujourd'hui en ciblant Verdun pour faire des gains collectifs. » Maud Marquer et Simon Paquette, Action-Gardien, CDC de Pointe-Saint-Charles

« L'accessibilité universelle des transports collectifs, c'est une question d'équité et d'inclusion : pour que tous et toutes puissent en bénéficier, le métro De L'Église a besoin d'un ascenseur. » René Dallaire, Regroupement des aînés et aînées du sud-ouest de Montréal (ROPASOM)

« Universal accessibility is a fundamental right to meet our basic needs! We need more elevators in all of the metro network, but especially at De L'Église station. This has to change ! » Christine Kenny, résidente de Pointe-Saint-Charles

« Un système de transport équitable est un droit fondamental pour toustes, en particulier pour les personnes en situation de handicap, selon notre administration. Pour bâtir une mobilité inclusive, la collaboration de tous les paliers de gouvernement est indispensable. Nous restons engagé-e-s à faire de l'accessibilité une réalité concrète, partout et pour chacun-e. ! » Kaïla A. Munro, conseillère d'arrondissement de Verdun

« Quand la CAQ a abandonné le financement des nouvelles phases du Programme Accessibilité, elle a abandonné nos citoyens vivant avec des handicaps, nos jeunes familles, nos ainés et nos travailleurs. Elle a abandonné les Montréalais et les Montréalaises. C'est une question d'équité, notre réseau de transport en commun devrait être accessible pour tous dans son ensemble. La CAQ doit relancer les projets sans délai. » Guillaume Cliche-Rivard, député de Saint-Henri-Sainte-Anne

« Il est profondément injuste, voire ridicule, que le gouvernement se contente que 31 stations sur 68 soient accessibles, dont aucune à Verdun. Je demande à la CAQ de rétablir le financement du Programme d'accessibilité afin d'assurer la qualité et l'accès universel à nos services collectifs. Cela inclut le financement des ascenseurs à la station de métro De L'Église, un projet déjà planifié. » Alejandra Zaga Mendez, députée de Verdun

À l'initiative d'Action-Gardien, la Corporation de développement communautaire de Pointe-Saint-Charles, cette alliance inédite compte sur la participation active de nombreux groupes communautaires du Sud-Ouest et de Verdun, dont :

La Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles

Le Centre des aînés de Pointe-Saint-Charles

Le Regroupement des aînés et aînées du sud-ouest de Montréal (ROPASOM)

La Table de concertation des ressources pour aînés de Verdun (TCRAV)

Solidarité Saint-Henri (SSH)

Prévention Sud-Ouest (PSO)

La Concertation en développement social de Verdun (CDSV)

Le Regroupement des Usagers du Transport Adapté et accessible de l'île de Montréal (RUTA)

Sont également solidaires de cette revendication :

La Table régionale des organismes volontaires d'éducation populaire (TROVEP) de Montréal

Ex aequo

Le Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM)

Demain Verdun

La Table Petite Enfance et Famille de Saint-Henri et Petite-Bourgogne

Le Welfare Rights Committee of South-West Montreal

Le Comité des sans emploi de Pointe-Saint-Charles

Le Comité des personnes assistées sociales (CPAS) de Pointe-Saint-Charles

Le Groupe de recommandations et d'actions pour un meilleur environnement (GRAME)

Le Milieu éducatif La Source

Pour des ascenseurs à la station De L'Église ! Pour l'accessibilité universelle du transport collectif ! Pour le financement des transports du Grand Sud-Ouest !

SOURCE Action-Gardien

Contact médias : Simon Paquette, [email protected], 438-509-7522