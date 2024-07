PARIS, 18 juillet 2024 /CNW/ - Les principaux experts et défenseurs de la santé à l'échelle mondiale demandent la fin de la commandite d'événements sportifs de Big Soda dans le monde entier. Une nouvelle campagne, « Kick Big Soda Out of Sport », met en lumière ses méfaits et demande le soutien de la communauté mondiale.

Citant les taux croissants de maladies non transmissibles associées à la consommation de boissons sucrées, ces groupes affirment que l'association du Comité international olympique (CIO) avec les produits malsains mine son engagement à promouvoir une société saine par le sport.

« Le fait d'être un important commanditaire des Jeux olympiques permet aux entreprises de couvrir les événements avec des logos, atteignant un auditoire de plus de 3 milliards de personnes, » a déclaré Trish Cotter, responsable mondiale du programme de politique alimentaire à Vital Strategies.

« Le lien entre les boissons sucrées et les maladies chroniques et largement évitables est bien établi, » a déclaré le Dr Barry Popkin, W. R. Kenan Jr. Éminent professeur de nutrition à l'Université de Caroline du Nord à la Chapel Hill Gillings School of Global Public Health. « Permettre à Coca-Cola de continuer à être un commanditaire clé contredit directement la mission du CIO et mine les réalisations des athlètes olympiques. »

La campagne numérique peut être vue sur YouTube, Instagram, Twitter/X et LinkedIn, et dirige les téléspectateurs vers une pétition en ligne.

« Cette campagne attire l'attention sur les entreprises de boissons sucrées qui utilisent le sport pour accroître leurs résultats, » a déclaré Nzama Mbalati, directrice générale de HEALA, une coalition de la société civile en Afrique du Sud qui milite en faveur d'un système alimentaire plus juste. « L'auditoire des Jeux olympiques de 2024 devrait être informé de l'intention derrière ces publicités. »

En tant que gardiens du Mouvement olympique, le CIO est prié de mettre fin à la commandite de Coca-Cola et de rejeter les futures commandites d'entreprises qui ne correspondent pas aux valeurs olympiques.

« Cette pétition souligne la nécessité pour le CIO d'accorder la priorité à la santé des personnes et à la durabilité de notre planète plutôt qu'aux intérêts commerciaux, » a déclaré Alejandro Calvillo, directeur d'El Poder del Consumidor, un organisme sans but lucratif de défense des droits des consommateurs au Mexique. « Le CIO a une occasion sans précédent de maintenir sa réputation de symbole d'intégrité, d'excellence et de responsabilité sociale. »

Pour vous joindre à Kick Big Soda Out of Sport et ajouter votre nom à la pétition, visitez www.kickbigsodaout.org et utilisez le mot-clic #KickBigSodaOutofSport.

