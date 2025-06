Les chefs de file mondiaux de la santé dénoncent le rôle de Coca-Cola dans le monde

NEW YORK, 3 juin 2025 /CNW/ - Une influente coalition de spécialistes et de défenseurs de la santé mondiale demande à la FIFA de mettre fin à son partenariat de plusieurs décennies avec Coca-Cola, accusant l'entreprise de « blanchir par le sport » les méfaits pour la santé qui sont associés à ses boissons sucrées. La campagne Kick Big Soda Out souligne comment la commandite de Coca-Cola mine directement les engagements déclarés par la FIFA envers la santé et le franc-jeu. En prévision de la Coupe du monde des Clubs de la FIFA 2025™, les militants exhortent à prendre des mesures immédiates pour protéger les amateurs, en particulier les enfants, contre les associations de marques trompeuses.

La campagne Kick Big Soda Out a pris de l'ampleur à l'échelle mondiale lors des Jeux olympiques de Paris 2024, alors que plus de 255 000 signataires de pétitions et 93 organisations ont demandé au Comité International Olympique de mettre fin à son partenariat avec Coca-Cola. Cependant, un rapport de Vital Strategies a révélé que 78 % de la couverture médiatique présentait la commandite de Coca-Cola sous un jour favorable, en mettant l'accent sur la promotion de sa marque, ses valeurs communes ou ses avantages économiques, tandis que seulement 2 % des articles critiquaient le partenariat comme thème principal, mentionnant des préoccupations comme l'exploitation, les risques pour la santé ou les pratiques contraires à l'éthique.

« La FIFA prétend faire la promotion de la santé, mais ses liens étroits avec Coca-Cola disent le contraire », a déclaré Trish Cotter, Vital Strategies. « En offrant à Coca-Cola une plateforme dans les stades, lors des diffusions et sur les médias sociaux, la FIFA fait la promotion d'un produit lié à la hausse des taux d'obésité, de diabète de type 2 et de maladies cardiaques. Il s'agit d'un flagrant blanchiment par le sport qui mine à la fois la santé publique et la crédibilité de la FIFA. »

Aujourd'hui, les amateurs de soccer et les militants exigent que la FIFA mette fin à son partenariat avec Coca-Cola dans la deuxième vague de la campagne Kick Big Soda Out que l'on peut voir sur YouTube, Instagram et Facebook.

« La FIFA peut choisir de protéger l'intégrité du soccer, plutôt que de continuer à donner aux entreprises une occasion unique de purifier leur image », a déclaré le Dr Simón Barquera, président de la World Obesity Federation. « En rejetant les grandes entreprises de boissons gazeuses, la FIFA peut enfin prêcher par l'exemple. »

Kick Big Soda Out met en lumière des données probantes mondiales croissantes associant la consommation excessive de sucre à des maladies non transmissibles. Dans les pays à faible revenu, où ces conditions augmentent à un rythme alarmant, les grandes entreprises de boissons gazeuses commercialisent activement des boissons sucrées auprès de millions de consommateurs.

« C'est un moment décisif pour la FIFA. Les publicités des grandes entreprises de boissons gazeuses encouragent les enfants à faire des choix malsains. « Il est essentiel de restreindre le marketing pour soutenir la santé et le bien-être des enfants », a déclaré Carolina Piñeros, Red PaPaz.

Les partisans peuvent se joindre au mouvement demandant à la FIFA de mettre fin à son partenariat avec Coca-Cola sur www.kickbigsodaout.org et utiliser le mot-clic #KickBigSodaOutofSport pour se joindre à la conversation.

