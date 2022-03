Le Comité consultatif sur les changements climatiques rend publiques ses recommandations concernant la prochaine Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation et annonce la création du programme Bourses Action climatique

QUÉBEC, le 16 mars 2022 /CNW Telbec/ - Dans le contexte de l'élaboration de la prochaine Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation (SQRI), le Comité consultatif sur les changements climatiques rend public son avis au ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Le Comité y recommande que la prochaine SQRI maximise la contribution de la recherche et de l'innovation à l'action climatique, qu'elle contribue à orienter le développement économique vers la carboneutralité, qu'elle accroisse la résilience des sociétés aux impacts des changements climatiques et qu'elle mobilise l'innovation sociale au profit de la transition climatique.

Intitulé « Une nouvelle politique de recherche et d'innovation à la hauteur de l'urgence climatique », l'avis a été transmis par le président du Comité, le professeur Alain Webster, au ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette, qui agit à titre de coordonnateur de l'action gouvernementale en matière de lutte contre les changements climatiques.

Devant l'ampleur des défis climatiques, le Comité rappelle l'importance de la cohérence et de l'exemplarité de l'État, qui doit utiliser tous les leviers à sa disposition pour atteindre ses objectifs climatiques. C'est pourquoi il recommande de faire de la question climatique l'un des objectifs prioritaires de la nouvelle SQRI, de consacrer un financement accru à cet objectif et d'inscrire l'ensemble des initiatives de soutien à l'innovation, notamment les projets de zones d'innovation, dans une perspective de carboneutralité.

Le Comité recommande également d'agir sur l'offre de produits et services en modulant l'aide financière accordée aux projets d'innovation. À ce sujet, le Comité rappelle que près de 475 M$ en crédits d'impôt sont accordés annuellement aux entreprises et aux particuliers pour des activités de recherche et de développement. Le Comité propose d'accroître le recours aux principes d'écoconditionnalité et d'écoresponsabilité pour l'attribution de ces crédits d'impôt et subventions directes à l'innovation. Le Comité recommande également d'accroître les partenariats interinstitutionnels et les transferts de connaissances, de recourir davantage aux marchés publics pour soutenir l'innovation climatique et de mieux intégrer les enjeux de la transition juste dans les stratégies de formation.

Finalement, le Comité recommande de mettre en œuvre un plan de mobilisation de l'innovation sociale au profit de la transition climatique. La transition vers la carboneutralité et l'adaptation aux changements climatiques exigent des transformations profondes dans les comportements et les choix de consommation, ainsi qu'un niveau élevé d'acceptabilité sociale. À cet égard, le soutien et l'accompagnement des propositions provenant de la société devraient être préconisés.

Création des Bourses Action climatique

Dans le contexte de cet avis sur la recherche et l'innovation, le président du Comité, le professeur Alain Webster, et le scientifique en chef du Québec, M. Rémi Quirion, annoncent la création du programme Bourses Action climatique. Ce nouveau programme vise à encourager et soutenir la recherche liée à la lutte contre les changements climatiques chez les étudiantes et étudiants des cycles supérieurs.

Avec ce programme, le Comité, en partenariat avec les Fonds de recherche du Québec (FRQ), soutient la participation active des étudiantes et étudiants à l'élaboration de réponses aux défis climatiques. En mettant à contribution leurs talents, les personnes sélectionnées soutiendront les activités du Comité en matière de conseil scientifique sur les changements climatiques, tout en développant de l'expérience dans une perspective de politiques publiques. Le Comité et les FRQ souhaitent notamment que ces projets permettent d'innover dans la prise en compte de la question climatique, de faire des ponts avec les groupes de la société civile et les savoirs traditionnels, et qu'ils s'inscrivent dans une perspective de transition juste.

« La recherche a joué et continuera de jouer un rôle fondamental dans la compréhension des changements climatiques et de ses impacts sur les écosystèmes naturels et les sociétés. La recherche, tant fondamentale qu'appliquée, et l'innovation, tant technologique que sociale, jouent un rôle central pour inscrire les sociétés dans une trajectoire compatible avec l'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050 et pour soutenir leur résilience face aux changements climatiques. La nouvelle SQRI devrait, selon nous, faire de la question climatique l'une de ses grandes priorités. Dans ce contexte, je me réjouis du partenariat établi avec les FRQ pour le lancement du programme des Bourses Action climatique, qui contribuera à bonifier l'implication étudiante dans la recherche climatique et à mobiliser leur expertise et leur créativité pour inspirer de meilleures politiques publiques. »

Alain Webster, président du Comité consultatif sur les changements climatiques

« La recherche et l'innovation sont des outils indispensables dans la lutte contre les changements climatiques et l'adaptation à ces changements. La communauté scientifique est déjà mobilisée à cet égard, mais elle doit l'être plus encore considérant l'ampleur et la complexité du défi. Dans cette optique, je suis très heureux de la création du programme des Bourses Action climatique, qui donnera l'occasion à la relève en recherche, très interpellée par la question climatique, de participer activement à organiser la réponse face au grand défi de société que sont les changements climatiques, et de développer ses compétences en matière de conseil scientifique auprès des gouvernements. De plus, les objectifs de développement durable, y compris la lutte contre les changements climatiques, seront une priorité des plans stratégiques 2022-2025 des FRQ. »

Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec

