/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Le Comité consultatif sur les changements climatiques du Québec rendra public un avis sur les cibles climatiques du Québec/

QUÉBEC, le 7 nov. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister au lancement public de l'avis du Comité consultatif sur les changements climatiques du Québec intitulé Définir l'ambition climatique du Québec : cibles et trajectoires de décarbonation.

Cet avis, préparé conformément à l'article 46.4 de la Loi sur la qualité de l'environnement, propose un cadre scientifique clair pour guider le Québec dans sa trajectoire vers la carboneutralité.

Breffage technique (en ligne)

Le mardi 11 novembre 2025, de 8h à 8 h 50

En ligne (Microsoft Teams). Lien de participation : Briefing technique - Avis cibles climatiques - Comité consultatif sur les changements climatiques | Rencontre-Participation | Microsoft Teams

Ce breffage technique se voudra un échange d'ordre informatif, destiné à faciliter la compréhension du contenu scientifique et méthodologique de l'avis avant la conférence de presse.

Les questions posées dans le cadre du breffage devront demeurer strictement techniques et liées au contenu de l'avis. Les autres questions seront abordées lors de la conférence de presse qui suivra.

Conférence de presse (en présentiel)

Le mardi 11 novembre 2025, à 9 h 15

Salon Jacques-L'Archevêque, Tribune de la presse parlementaire,

1050, rue des Parlementaires, 1er étage, Québec. (Accréditations requises)

Pour des renseignements et des demandes d'entrevue avec le Comité :

Martin Brie

Directeur des affaires publiques, des relations internationales et de la mobilisation

Comité consultatif sur les changements climatiques du Québec

Téléphone : 418-655-7216

[email protected]

SOURCE Comité consultatif sur les changements climatiques