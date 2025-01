Le Comité consultatif sur les changements climatiques accueille Évelyne Thiffault et Sylvain Gaudreault

QUÉBEC, le 27 janv. 2025 /CNW/ - Le Comité consultatif sur les changements climatiques a le plaisir d'annoncer la nomination de deux nouveaux membres reconnus pour leur expertise dans des domaines clés de la lutte contre les changements climatiques.

Mme Évelyne Thiffault, professeure titulaire au Département des sciences du bois et de la forêt de l'Université Laval et codirectrice du Centre de recherche sur les matériaux renouvelables, rejoint le Comité. Ingénieure forestière, elle se distingue par ses travaux touchant la gestion des forêts et l'environnement forestier, la science de la séquestration carbone, l'impact des changements climatiques et l'adaptation à ces changements.

« Je suis particulièrement enthousiaste à l'idée de contribuer à l'élaboration de politiques qui permettront de valoriser le secteur forestier et de contribuer à l'action climatique du Québec. Je suis ravie de rejoindre cette équipe d'experts et de pouvoir travailler ensemble pour trouver des solutions innovantes pour le Québec. » - Évelyne Thiffault

M. Sylvain Gaudreault, directeur général du Cégep de Jonquière, enrichit le Comité par sa vaste expérience en gouvernance et en administration publique. Député à l'Assemblée nationale de 2007 à 2022, ministre des Affaires municipales, de l'Occupation du territoire et des Transports de 2012 à 2014, chef de l'opposition officielle en 2016 ainsi que président et vice-président de la Commission de l'administration publique entre 2014 et 2022, M. Gaudreault a une formation en histoire et en droit et il est titulaire d'un certificat en politiques énergétiques du Legislative Energy Horizon Institute.

« C'est avec le sens du devoir que je me joins au Comité consultatif sur les changements climatiques dans un moment aussi crucial. Mon expérience en politique et en gestion publique, de même que mes contacts réguliers avec les étudiants, me permettront de contribuer à l'élaboration de solutions audacieuses et adaptées aux réalités du Québec. Ensemble, nous avons l'occasion de relever les défis climatiques et de proposer des leviers d'innovation et de résilience pour nos territoires et les générations futures .» - Sylvain Gaudreault

Renouvellement du mandat du président et des membres actuels

Le Comité est également fier d'annoncer le renouvellement, par le gouvernement du Québec, du mandat de son président, le professeur Alain Webster, ainsi que le renouvellement par le ministre des mandats des six membres nommés en 2021, soit messieurs Alain Bourque, Charles Larochelle et Alain Lemaire, la professeure Annie Levasseur ainsi que les professeurs Jérôme Dupras et Lota Dabio Tamini. De plus, les mandats des quatre autres membres, la professeure Valérianne Champagne St-Arnaud, monsieur Bertrand Millot, la docteure Marie-Jo Ouimet et le professeur Charles Séguin, se poursuivent comme prévu jusqu'en 2026.

« Je suis particulièrement heureux de ces nominations et renouvellements qui lancent le second cycle triennal du Comité en confirmant la pertinence de ses travaux et son leadership scientifique dans l'accompagnement de la transition écologique du Québec. Dans cette période mouvementée où cohabitent urgence climatique et perturbations géopolitiques, la société québécoise aura plus que jamais besoin d'une prise en compte adéquate de la science dans les politiques publiques pour atteindre ses objectifs de décarbonation et accroître sa résilience au bénéfice de l'ensemble de la population » - Alain Webster

Depuis sa création il y a trois ans, le Comité consultatif sur les changements climatiques s'est affirmé comme un acteur clé dans l'élaboration des politiques publiques du Québec. Il a produit sept rapports, comprenant plus de 85 recommandations stratégiques sur des enjeux cruciaux tels que la carboneutralité, l'innovation, l'aménagement du territoire, la biodiversité, le transport lourd des marchandises, le marché du carbone et le bilan de l'action climatique québécoise. À ces contributions s'ajoutent notamment le rapport du Groupe d'experts en adaptation ainsi des formations sur la prise en compte de la science du climat dans les politiques publiques destinées, dans un premier temps, aux parlementaires, et ensuite à l'administration publique.

Mandat et composition du Comité consultatif sur les changements climatiques

Le Comité consultatif sur les changements climatiques est un organisme gouvernemental indépendant qui conseille le gouvernement sur ses politiques climatiques, en s'appuyant sur des analyses scientifiques rigoureuses pour proposer des solutions aux enjeux de décarbonation et d'adaptation auxquels fait face le Québec. Il est composé de 13 membres issus principalement du milieu universitaire, dont la compétence et l'expérience en matière de lutte contre les changements climatiques sont significatives et pluridisciplinaires.

Alain Bourque, directeur général d'Ouranos, consortium québécois sur la climatologie régionale et l'adaptation aux changements climatiques.

Valériane Champagne St-Arnaud, professeure au Département de marketing de la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval et coordonnatrice du Baromètre de l'action climatique.

Jérôme Dupras, professeur au Département des sciences naturelles de l'Université du Québec en Outaouais et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en économie écologique et de la Chaire UNESCO en évaluation socio-économique de la biodiversité et des écosystèmes.

Sylvain Gaudreault, directeur général du Cégep de Jonquière, ancien ministre des Affaires municipales, de l'Occupation du territoire et des Transports, ancien chef de l'oppositin officielle et ancien président et vice-président de la Commission de l'administration publique.

Charles Larochelle, retraité de la haute fonction publique québécoise.

Alain Lemaire, président exécutif du conseil d'administration de Cascades jusqu'en 2024 et président et chef de la direction de Cascades de 2003 à 2013.

Annie Levasseur, professeure au Département de génie de la construction de l'École de technologie supérieure, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la mesure de l'impact des activités humaines sur les changements climatiques et directrice scientifique du Centre d'études et de recherches intersectorielles en économie circulaire.

Bertrand Millot, directeur de l'équipe d'investissement durable de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ).

Marie-Jo Ouimet, médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive à l'Institut national de santé publique du Québec et chargée d'enseignement de clinique à l'École de santé publique de l'Université de Montréal.

Charles Séguin, professeur au Département des sciences économiques de l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal (UQAM).

Lota Dabio Tamini, professeur titulaire au Département d'économie agroalimentaire et des sciences de la consommation de l'Université Laval et directeur du Centre de recherche en économie de l'environnement, de l'agroalimentaire, des transports et de l'énergie.

Evelyne Thiffault, professeure titulaire au Département des sciences du bois et de la forêt de l'Université Laval et codirectrice du Centre de recherche sur les matériaux renouvelables.

Alain Webster, professeur titulaire au Département d'économique et au Centre universitaire de formation en environnement et développement durable de l'Université de Sherbrooke.

