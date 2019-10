Le Collège Mohawk choisit Canvas comme plateforme de gestion de l'apprentissage

SALT LAKE CITY, 9 octobre 2019 /CNW/ - Instructure, Inc. (NYSE : INST) a annoncé aujourd'hui que le Collège Mohawk a porté son choix sur Canvas, sa plateforme de gestion de l'apprentissage, pour renforcer chez les éducateurs les moyens d'agir et motiver les étudiants.

« Le Collège Mohawk s'est engagé à assurer l'accès à des ressources d'enseignement et d'apprentissage de pointe », a déclaré Paul Armstrong, vice-recteur aux études au Collège Mohawk, ajoutant que « Canvas, une fois en place, permettra à notre corps professoral de bénéficier des technologies les plus récentes et les plus performantes et de s'assurer que les étudiants et les diplômés demeurent prêts pour l'avenir. »

Les établissements d'enseignement supérieur ont adopté les plateformes de gestion de l'apprentissage y voyant, dans l'intérêt bien compris de l'école, un moyen de formation continue, de se perfectionner, puisqu'elles donnent non seulement accès à des ressources, comme des programmes d'études et des travaux pratiques, mais amènent aussi à démontrer sa maîtrise par le biais d'évaluations, de groupes de discussion et de partage de contenu. Reconnue pour sa facilité d'emploi, sa flexibilité et ses fonctionnalités mobiles, Canvas a toujours eu la faveur des établissements d'enseignement qui s'attachent à faire vivre aux étudiants une expérience positive et à l'excellence du corps professoral.

Un comité SGA (système de gestion de l'apprentissage), composé d'étudiants, de professeurs et d'employés du Collège Mohawk, a pu expérimenter plusieurs options et a choisi Canvas après mûre réflexion et consultation des établissements pairs. Le système qui sera déployé à l'échelle du Collège Mohawk, baptisé myCanvas, le sera au printemps 2020 et le lancement sera accompagné de documents de soutien destinés aux étudiants et aux professeurs.

Le Collège Mohawk, établissement de formation postsecondaire, accueille plus de 32 500 étudiants à temps plein et à temps partiel, élèves apprentis et effectif étranger compris, et ce, sur ses trois campus principaux à Hamilton, en Ontario, dans des centres d'apprentissage de Hamilton, par l'entremise de la City School de Mohawk, et son Centre de formation aérospatiale à l'aéroport international de Hamilton. L'un des principaux collèges de recherche appliquée au Canada, le Collège Mohawk se distingue aussi en se classant parmi les employeurs les plus écologiques du Canada, six ans de suite, en détenant la cote ÉTOILES D'OR de l'AASHE pour ses réalisations en matière de durabilité et en étant le domicile du plus grand bâtiment institutionnel à consommation énergétique nette zéro du pays, le Joyce Centre for Partnership & Innovation. Depuis sa fondation, le Collège Mohawk a vu plus de 125 000 étudiants se diplômer.

Instructure (NYSE : INST) aide à grandir, élèves et salariés, du premier jour d'école au dernier jour de travail. Ses plateformes, Canvas Learning Management Platform, destinée aux écoles, et Bridge Employee Development Platform, prévue pour les entreprises, comptent plus de 30 millions d'utilisateurs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.instructure.com.

