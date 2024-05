OTTAWA, ON et TORONTO, le 14 mai 2024 /CNW/ - Le Collège George Brown (CGB), en partenariat avec la Fédération des sciences humaines (la Fédération), sera le premier collège à accueillir le prestigieux Congrès annuel des sciences humaines (le Congrès).

La 94e édition du Congrès aura lieu sur les campus St. James et Waterfront du CGB, au centre-ville de Toronto, du 30 mai au 6 juin 2025, marquant ainsi un nouveau chapitre innovant dans l'histoire du Congrès.

En réunissant près de 10 000 chercheur.euse.s, apprenti.e.s, étudiant.e.s diplômé.e.s, décideur.euse.s politiques et membres de la communauté à travers le Canada sur les campus du CGB, le Congrès 2025 invitera la communauté des chercheur.euse.s à combler l'écart existant entre les collèges et les universités, et s'avérera être le catalyseur de collaborations et de discours transformateurs. Cette convergence historique incitera les participant.e.s à explorer de nouvelles voies d'apprentissage interdisciplinaire, à établir des liens d'importance et à entamer des dialogues qui façonneront le monde de demain.

« Je suis ravie d'annoncer notre partenariat avec le Collège George Brown et de célébrer cette nouvelle étape prometteuse pour le Congrès », a déclaré Annie Pilote, présidente du Conseil d'administration de la Fédération. « Depuis près de 100 ans, le Congrès rassemble des praticien.ne.s des sciences humaines à travers le pays afin de relever les défis les plus urgents de notre époque. Aujourd'hui plus que jamais, ce Congrès s'intéressera au potentiel de collaboration interdisciplinaire et de conversation inédite pour répondre aux plus grandes questions d'aujourd'hui. »

« Nous sommes fier.ère.s d'accueillir le 94e Congrès des sciences humaines au Collège George Brown. En tant que l'un des meilleurs collèges de recherche du Canada, nous comprenons que le lien entre les disciplines de pensée et d'apprentissage appliqué est essentiel pour façonner l'avenir de l'apprentissage et de la découverte », a déclaré le Professeur Gervan Fearon, Président du Collège George Brown. « Cette opportunité inédite réaffirme notre engagement envers l'excellence académique et la promotion d'une collaboration véritable au sein du monde académique ».

CGB est l'un des établissements d'enseignement postsecondaire les plus diversifiés sur le plan culturel au Canada. Il propose plus de 233 programmes, y compris des diplômes en quatre ans, 26 500 étudiant.e.s à temps plein et 3 200 étudiant.e.s à temps partiel répartis dans cinq centres universitaires axés sur l'apprentissage par l'expérience, la recherche appliquée et l'esprit d'entreprise, et constitue une plaque tournante pour les penseur.euse.s, les acteur.rice.s et les créateur.rice.s.

« En tant que plaque tournante mondiale, Toronto est l'endroit idéal pour accueillir le Congrès 2025 », a déclaré Jill Dunlop, Ministre des Collèges et Universités. « Les participant.e.s auront accès à un éventail de possibilités inégalé pour explorer des idées d'avant-garde, entrer en contact avec des leaders de toutes les disciplines et faire l'expérience directe de l'esprit d'innovation qui fait du Collège George Brown un chef de file en matière d'apprentissage appliqué. »

« Le 94e Congrès des sciences humaines est une occasion historique pour le Collège George Brown et la communauté de la recherche au sens large d'établir des collaborations et des partenariats qui nous permettront de mieux relever certains des défis sociaux, économiques et environnementaux fondamentaux du 21e siècle », a déclaré Bruce Choy, Président du Conseil d'administration du Collège George Brown.

À propos du Congrès des sciences humaines

Organisé par la Fédération des sciences humaines, le Congrès est le plus grand rassemblement universitaire au Canada et l'un des plus importants au monde. À l'approche de sa 94e année, le Congrès réunit environ 70 associations universitaires qui représentent un vaste éventail de disciplines dans le domaine des sciences humaines, y compris la littérature, l'histoire, l'art dramatique, les études cinématographiques, les sciences de l'éducation, la musique, la sociologie, la géographie, le travail social et beaucoup d'autres champs de recherche. Plus d'informations sur www.federationhss.ca/fr/congres.

À propos de la Fédération des sciences humaines

La Fédération des sciences humaines œuvre à la mise en valeur de la recherche et de l'enseignement pour l'avancement d'une société inclusive, démocratique et prospère. La Fédération regroupe aujourd'hui plus de 160 universités, institutions et sociétés savantes représentant 91 000 chercheur.euse.s, membres du corps enseignant et étudiant.e.s au Canada. Elle organise chaque année le plus grand rassemblement d'universitaires au Canada à l'occasion du Congrès des sciences humaines. Le bureau de la Fédération est situé sur le territoire traditionnel non cédé de la nation Algonquine Anishinabe.

À propos du Collège George Brown

Le Collège George Brown de Toronto est situé sur le territoire traditionnel des Mississaugas de la Credit First Nation et d'autres peuples autochtones.

George Brown prépare des diplômé.e.s innovants et adaptables, doté.e.s des compétences nécessaires pour s'épanouir sur un marché du travail en rapide évolution. Avec ses trois campus situés au cœur du centre-ville, l'établissement allie la théorie à l'apprentissage par l'expérience, à la recherche appliquée et aux possibilités d'entrepreneuriat. George Brown propose 175 programmes à temps plein et 182 certificats/appellations de formation continue dans un large éventail de professions à plus de 28 500 étudiant.e.s à temps plein, dont 41 % d'étudiant.e.s étranger.ère.s, et reçoit plus de 53 600 inscriptions de formation continue par an. Les étudiant.e.s peuvent obtenir des certificats, des diplômes, des certificats d'études supérieures, des apprentissages et des diplômes. www.georgebrown.ca

